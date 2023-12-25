«Крик 7» остался без режиссера

Кристофер Лэндон объявил, что оставил должность постановщика «Крика 7» — причем еще семь недель назад.

По его словам, это была работа мечты, которая в конечном итоге превратилась в кошмар. Почему так произошло, Лэндон уточнять не стал.

Ранее из грядущего фильма уволили Мелиссу Барреру из-за политических высказываний. На фоне этого было решено переписать сценарий.

Но сам Кристофер покинул проект еще до скандала с актрисой. Кто заменит его на посту режиссера, неизвестно.