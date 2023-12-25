«Крик 7» остался без режиссера

Кристофер Лэндон объявил, что оставил должность постановщика «Крика 7» — причем еще семь недель назад.
По его словам, это была работа мечты, которая в конечном итоге превратилась в кошмар. Почему так произошло, Лэндон уточнять не стал.
Ранее из грядущего фильма уволили Мелиссу Барреру из-за политических высказываний. На фоне этого было решено переписать сценарий.
Но сам Кристофер покинул проект еще до скандала с актрисой. Кто заменит его на посту режиссера, неизвестно.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Подписка на 2024 год
Рекомендуем
-
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.