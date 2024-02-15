Встретьтесь 16 февраля с писателем Габриэлем Костой в магазине ORAORA

16 февраля магазин манги и комиксов ORAORA от Hobby World в Москве посетит автор молодежных романов Габриэль Коста, которого пригласило издательство «АСТ».
Его самые известные книги — «Пой. История Тома Фрая» и «Моя дорогая Оли». А последний роман «Дыхание. Судьба Принца» напоминает аниме.
Первые два гостя получат подарок от писателя — фигурку персонажа Азеля. И еще 15 посетителям достанутся бустеры с карточками.
Автограф-сессия начнется в 18:00 по адресу: ТЦ Avenue SouthWest, Проспект Вернадского, 86а. Метро «Юго-Западная». Вход на мероприятие будет свободный.
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