Встретьтесь 16 февраля с писателем Габриэлем Костой в магазине ORAORA

16 февраля магазин манги и комиксов ORAORA от Hobby World в Москве посетит автор молодежных романов Габриэль Коста, которого пригласило издательство «АСТ».

Его самые известные книги — «Пой. История Тома Фрая» и «Моя дорогая Оли». А последний роман «Дыхание. Судьба Принца» напоминает аниме.

Первые два гостя получат подарок от писателя — фигурку персонажа Азеля. И еще 15 посетителям достанутся бустеры с карточками.

Автограф-сессия начнется в 18:00 по адресу: ТЦ Avenue SouthWest, Проспект Вернадского, 86а. Метро «Юго-Западная». Вход на мероприятие будет свободный.