21 лучший фильм о зомби по версии Collider

Известное издание Collider опубликовало свою версию списка лучших фильмов о зомби всех времён, в который вошла 21 картина (видимо, издание старается всегда быть на шаг впереди). Список достаточно предсказуемый — в него среди прочего вошли фильмы Джорджа Ромеро (сразу три), «Зомбилэнд», «Зомби по имени Шон», «28 дней спустя» и прочая классика, которая неизменно оказывается в подобных списках. Но есть и несколько неожиданных (например, семейный мультфильм «ПараНорман») и малоизвестных пунктов — например, только знатоки жанра помнят фильм Микеле Соави «О смерти, о любви», выходивший в Америке как Cemetery Man.

Список формально не сопровождается номерами пунктов, но он не алфавитный и не хронологический, а «внизу» явно находятся самые значимые картины жанра, так что мы добавили нумерацию от себя.

21. Ночь кометы (1984)

20. Мёртвый снег (2009)

19. О смерти, о любви (1994)

18. 28 недель спустя (2007)

17. Ночь кошмаров(1986)

16. ПараНорман (2012)

15. Зомбилэнд (2009)

14. Планета страха (2007)

13. Поезд в Пусан (2016)

12. Седьмые врата ада (1981)

11. День мертвецов (1985)

10. Змей и радуга (1988)

9. Реаниматор (1985)

8. Зомби 2 (1971)

7. Рассвет мертвецов (2004)

6. Возвращение живых мертвецов (1985)

5. Живая мертвечина (1992)

4. 28 дней спустя (2002)

3. Ночь живых мертвецов (1968)

2. Зомби по имени Шон (2004)

1. Рассвет мертвецов (1978)