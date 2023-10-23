26 минут Squadron 42 — сюжетной кампании Star Citizen с Марком Хэмиллом и Джуллиан Андерсон

Cloud Imperium Games выпустила 26-минутный ролик про сюжетную кампанию Star Citizen под названием Squadron 42.

В видео можно увидеть перестрелки с врагами, полеты на космических кораблях и отрывки из кинематографических сюжетных заставок.

Также в ролике засветились приглашенные голливудские звезды вроде Марка Хэмилла, Гэри Олдмана и Джиллиан Андерсон.

Разработчики уже занимаются полировкой игры, однако дату релиза назвать пока не готовы.

Star Citizen находится в производстве с 2011 года, а ее бюджет с краудфандинга уже составляет больше 600 миллионов долларов.