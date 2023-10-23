26 минут Squadron 42 — сюжетной кампании Star Citizen с Марком Хэмиллом и Джуллиан Андерсон

Cloud Imperium Games выпустила 26-минутный ролик про сюжетную кампанию Star Citizen под названием Squadron 42.
В видео можно увидеть перестрелки с врагами, полеты на космических кораблях и отрывки из кинематографических сюжетных заставок.
Также в ролике засветились приглашенные голливудские звезды вроде Марка Хэмилла, Гэри Олдмана и Джиллиан Андерсон.
Разработчики уже занимаются полировкой игры, однако дату релиза назвать пока не готовы.
Star Citizen находится в производстве с 2011 года, а ее бюджет с краудфандинга уже составляет больше 600 миллионов долларов.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.