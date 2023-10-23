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    26 минут Squadron 42 — сюжетной кампании Star Citizen с Марком Хэмиллом и Джуллиан Андерсон

    23 октября 2023
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    23.10.2023
    129
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    26 минут Squadron 42 сюжетной кампании

    Cloud Imperium Games выпустила 26-минутный ролик про сюжетную кампанию Star Citizen под названием Squadron 42.

    В видео можно увидеть перестрелки с врагами, полеты на космических кораблях и отрывки из кинематографических сюжетных заставок.

    Также в ролике засветились приглашенные голливудские звезды вроде Марка Хэмилла, Гэри Олдмана и Джиллиан Андерсон.

    Разработчики уже занимаются полировкой игры, однако дату релиза назвать пока не готовы.

    Star Citizen находится в производстве с 2011 года, а ее бюджет с краудфандинга уже составляет больше 600 миллионов долларов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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