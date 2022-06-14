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    Новости

    28 секунд геймплея ремейка Resident Evil 4 и сюжетное DLC для Village

    14 июня 2022
    14.06.2022
    7
    1 минута на чтение
    28 секунд геймплея ремейка Resi

    Сегодня ночью прошла трансляция Capcom, в рамках которой компания сделала несколько анонсов по своим играм во вселенной Resident Evil.

    Так, корпорация представила дополнение для RE Village под названием Shadows of Rose, посвященное приключениям Роуз, уже повзрослевшей дочери Итана Уинтерса.

    Кроме того, в игру добавят режим с видом от третьего лица — как в ремейках второй и третьей частей.

    А в режиме «Наемники» можно будет сыграть за новых персонажей, в числе которых Крис Редфилд, Карл Гейзенберг и Леди Димитреску.

    Релиз состоится 28 октября 2022 года.

    Вместе с этим Capcom показала около 28 секунд геймплея ремейка Resident Evil 4, в котором Леон Кеннеди бродит по темному лесу.

    Несколько интересных деталей:

    • Теперь можно будет одновременно ходить и стрелять (в оригинальной игре это было невозможно);
    • Разработчики постарались сделать атмосферу игры еще мрачнее.

    Игра выйдет 23 марта 2023 года на PS4, XSX/S и ПК.

    28 секунд геймплея ремейка Resident Evil 4 и сюжетное DLC для Village 28 секунд геймплея ремейка Resident Evil 4 и сюжетное DLC для Village 1 28 секунд геймплея ремейка Resident Evil 4 и сюжетное DLC для Village 2 28 секунд геймплея ремейка Resident Evil 4 и сюжетное DLC для Village 3 28 секунд геймплея ремейка Resident Evil 4 и сюжетное DLC для Village 4

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