29 октября «Модель для сборки» проведет хэллоуинский карнавал

29 октября легендарный нарративный подкаст «Модель для сборки» вернется в Москву с ежегодной литературной программой «Мистический карнавал привидений», приуроченной ко Дню всех святых.

Гостей ждут видеопроекции, спецэффекты, тематический дизайн, колдуны и привидения, а главное — рассказы эпохи викторианской готики, которые выбрал литературный редактор Сергей Чекмаев! Ну, и без тыкв дело, конечно, не обойдется.

Персонажей озвучит бессменный Владислав Копп, а за музыку по традиции отвечают DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison.

Вход будет открыт с 18:00, а основная программа стартует в 19:00. Все подробности можете узнать по ссылке.