    3
    Новости

    29 октября «Модель для сборки» проведет хэллоуинский карнавал

    12 октября 2023
    Фото аватара
    12.10.2023
    646
    0 минут на чтение
    29 октября «Модель для сборки» проведет

    29 октября легендарный нарративный подкаст «Модель для сборки» вернется в Москву с ежегодной литературной программой «Мистический карнавал привидений», приуроченной ко Дню всех святых.

    Гостей ждут видеопроекции, спецэффекты, тематический дизайн, колдуны и привидения, а главное — рассказы эпохи викторианской готики, которые выбрал литературный редактор Сергей Чекмаев! Ну, и без тыкв дело, конечно, не обойдется.

    Персонажей озвучит бессменный Владислав Копп, а за музыку по традиции отвечают DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison.

    Вход будет открыт с 18:00, а основная программа стартует в 19:00. Все подробности можете узнать по ссылке.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne
    0
    34855
    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne

    БУ-РА-ТИ-НО! Ой, не то…

    Сериал «Асока» — это пролог новой фазы «Звёздных войн». Наш обзор 9
    0
    94186
    Сериал «Асока» — это пролог новой фазы «Звёздных войн». Наш обзор

    Джедаи разговаривают с китами и сражаются с зомби. Легенда возвращается из изгнания.

    Три взгляда на Baldur's Gate 3: хороший, плохой, ретроспективный
    0
    166976
    Три взгляда на Baldur’s Gate 3: хороший, плохой, ретроспективный

    У медали есть не только две стороны, но ещё и соединяющая их грань

    Во что поиграть в октябре 2023? Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Marvel’s Spider-Man 2 — и не только сиквелы
    0
    275182
    Во что поиграть в октябре 2023? Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Marvel’s Spider-Man 2 — и не только сиквелы

    Почему так много?

    Мир меняется
    0
    229703
    Комикс: Мир меняется

    Последний комикс Александра Ремизова

    Комикс: Выпадение в осадок 1
    0
    372452
    Комикс: Выпадение в осадок

    А вы говорили, фантастика оторвана от жизни!

    Фэнтезийные циклы из 80-х, на которые стоит обратить внимание и сегодня 8
    0
    326777
    Фэнтезийные циклы из 1980-х, на которые стоит обратить внимание и сегодня

    Постапокалиптическая фантастика, которое маскируется под фэнтези, вдохновитель Джордж Мартина, нестареющая классика о драконах и старый новый взгляд на историю Короля Артура.

    Какие фильмы смотреть онлайн в октябре 2023? Ужасы в стиле ретро 1
    0
    363206
    Какие фильмы смотреть онлайн в октябре 2023? Ужасы в стиле ретро

    Все грани Хэллоуина: призраки американской провинции, ведьмы филиппинского леса и демоны Лос-Анджелеса.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить