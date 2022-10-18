Аудиовизуальная передача (а ныне — нарративный подкаст) «Модель для сборки» возвращается после долгого перерыва — прямо в Канун Дня Всех Святых. Специальным гостем станет писатель-фантаст Олег Кожин.
Встреча пройдёт 29 октября в зале киностудии «Лендок» (Санкт-Петербург) в 20:00. Выход открыт с 19:30. Программа будет в двух отделениях с антрактом. Адрес: м. Спасская, Сенная площадь, Наб. Крюкова канала, 12
Организаторы обещают мистику российских авторов и истории ирландского музыканта Мэтта Хэйворда, номинанта на премию Ассоциации писателей хоррора им. Брэма Стокера. А Олег Кожин прочитает небольшую лекцию о состоянии жанра в России и разыграет приз среди гостей.
Все подробности и покупка билетов — на сайте мероприятия.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Star Wars: Разделяй и властвуй!Кто на самом деле украл чертежи Звезды смерти?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.