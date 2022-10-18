    3
    Новости

    29 октября в Санкт-Петербурге пройдёт выступление «Модели для сборки» — с хэллоуинской тематикой

    18 октября 2022
    Avatar photo
    18.10.2022
    205
    0 минут на чтение
    29 октября в Санкт-Петербурге пройдёт выступление «Модели для сборки» — с хэллоуинской тематикой 1

    Аудиовизуальная передача (а ныне — нарративный подкаст) «Модель для сборки» возвращается после долгого перерыва — прямо в Канун Дня Всех Святых. Специальным гостем станет писатель-фантаст Олег Кожин.

    Встреча пройдёт 29 октября в зале киностудии «Лендок» (Санкт-Петербург) в 20:00. Выход открыт с 19:30. Программа будет в двух отделениях с антрактом. Адрес: м. Спасская, Сенная площадь, Наб. Крюкова канала, 12

    Организаторы обещают мистику российских авторов и истории ирландского музыканта Мэтта Хэйворда, номинанта на премию Ассоциации писателей хоррора им. Брэма Стокера. А Олег Кожин прочитает небольшую лекцию о состоянии жанра в России и разыграет приз среди гостей.

    Все подробности и покупка билетов — на сайте мероприятия.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Сериал «Клуб полуночников»: поминки по Флэнагану 4
    0
    21052
    Сериал «Клуб полуночников»: поминки по Флэнагану

    Режиссёр «Призраков дома на холме» экранизировал любимую книгу детства.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 12
    0
    24128
    Эдуард Веркин «снарк снарк». Русский «стивенкинг» — беспощадный и бессмысленный

    Детективный магреализм с привкусом хоррора.

    «Женщина-Халк»: комедия о буднях зелёного юриста с ненужной метой и крутыми камео 2
    0
    84615
    «Женщина-Халк»: комедия о буднях зелёного юриста с ненужной метой и крутыми камео

    Самый спорный сериал Marvel этого года: он вызвал споры до выхода, во время выхода, и вот теперь все спорят о финале.

    Видео: обзор настольной игры «Улицы»
    0
    167195
    Видео: обзор настольной игры «Улицы»

    Каркассон, смотри, твой внук-хипстер пришёл!

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 2
    0
    181018
    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных

    Второй блок кинопремьер октября: супергеройские истории, фантастические комедии и фэнтези о загадках средневековой Руси.

    Телефон мистера Харригана 1
    0
    196718
    «Телефон мистера Харригана», или почему не всё из Стивена Кинга стоит экранизировать

    Трогательная, но чересчур дотошная адаптация Короля Ужасов.

    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного
    0
    236629
    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного

    «Сказку» можно назвать постмодернистским переосмыслением жанра сказки и его клише.

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 2
    0
    334670
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

    Чертовщина и инфернальщина во всех проявлениях.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить