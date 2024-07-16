    Новости

    «2K почти отменила первую BioShock» — Кен Левин о сложностях разработки игры

    16 июля 2024
    Фото аватара
    16.07.2024
    411
    0 минут на чтение
    1

    Один из основателей ныне закрытой Irrational Games Кен Левин в новом номере журнала Edge рассказал, что первая часть BioShock прошла тернистый путь, прежде чем добраться до релиза.

    Левин работал над созданием «иммерсив-симов», включая System Shock 2, но после основания собственной студии он опасался не окупить разработку подобного тайтла из-за низкого интереса к симуляторам. Однако приходившие в Irrational Games сотрудники устраивались на работу именно из-за желания заниматься «иммерсивами», по итогу сумев переубедить Левина.

    Как вспоминает разработчик, команда создала «дешевый» прототип первого BioShock, но после питчей все крупные компании отказывали в сотрудничестве. Ситуацию спасли СМИ, поднявшие ажиотаж вокруг проекта. Особенный вклад внесла статья неназванного автора, после которой в Irrational стали поступать звонки от издателей.

    В итоге права на издание Bioshock приобрела 2K Games, которая впоследствии купила и саму студию. Правда, по словам Кена, бюджет BioShock все равно был скромным по сравнению с конкурентами, а из-за задержек в производстве 2K даже грозилась отменить разработку.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Автор
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Мир фантастики №248 (июль 2024) 2
    0
    6334
    Мир фантастики №248 (июль 2024)

    Роботы и доставщики во всех проявлениях.

    Проклятые карты Таро, всемирный потоп и изгнание демонов: какие корейские фильмы смотреть в 2024 году?
    0
    10150
    Проклятые карты Таро, роботы из космоса и изгнание демонов: какие корейские фильмы смотреть в 2024 году?

    Рассказываем про самые любопытные фантастические кинорелизы в Корее.

    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024 6
    0
    66595
    Во что поиграть? Настольные игры жаркого июля 2024

    Сбегаем из Нью-Йорка, устраиваем разборки с героями боевиков восьмидесятых и примеряем себя в роли котят-викингов. А что, козлы сами себя не завоюют.

    Джеймс Блэйлок «Земля мечты. Последний сребреник». Californication
    0
    85440
    Джеймс Блэйлок «Земля мечты. Последний сребреник». Californication

    Взрослые сказки на грани абсурда

    Художница Дарья Рашевская: игровы 1
    0
    177977
    Художница Дарья Рашевская: концепт-арты, нежить и вороны

    Петербургская художница — о вдохновении от техзаданий, пользя арт-челленджей и влиянии «Малыша и Карлсона» вместе с Doom 2

    1
    0
    279026
    Мечтаем об электроовцах вместе с Филипом К. Диком в 134 выпуске «Фантастического подкаста»

    Всем прослушавшим гарантируется улучшение понимания реальности на 73%

    Читаем книгу: Замиль Ахтар — «Эпоха древних»
    0
    141442
    Читаем книгу: Замиль Ахтар — «Эпоха древних»

    Отрывок, в котором император готов осадить пещерный город, а кровавое облако готово осадить императора.

    Экранизации книг, которые считалось невозможным экранизировать 18
    0
    182819
    Экранизации книг, которые считалось невозможным экранизировать

    Как магия слов превращается в магию киноэкрана

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить