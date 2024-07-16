«2K почти отменила первую BioShock» — Кен Левин о сложностях разработки игры

Один из основателей ныне закрытой Irrational Games Кен Левин в новом номере журнала Edge рассказал, что первая часть BioShock прошла тернистый путь, прежде чем добраться до релиза.

Левин работал над созданием «иммерсив-симов», включая System Shock 2, но после основания собственной студии он опасался не окупить разработку подобного тайтла из-за низкого интереса к симуляторам. Однако приходившие в Irrational Games сотрудники устраивались на работу именно из-за желания заниматься «иммерсивами», по итогу сумев переубедить Левина.

Как вспоминает разработчик, команда создала «дешевый» прототип первого BioShock, но после питчей все крупные компании отказывали в сотрудничестве. Ситуацию спасли СМИ, поднявшие ажиотаж вокруг проекта. Особенный вклад внесла статья неназванного автора, после которой в Irrational стали поступать звонки от издателей.

В итоге права на издание Bioshock приобрела 2K Games, которая впоследствии купила и саму студию. Правда, по словам Кена, бюджет BioShock все равно был скромным по сравнению с конкурентами, а из-за задержек в производстве 2K даже грозилась отменить разработку.