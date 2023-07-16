50 лучших боевиков по версии журнала Variety

Немало времени ушло на то, чтобы в киноиндустрии оформился жанр «боевик» с его отличительными особенностями, хотя первые экшн-фильмы появились с возникновением кино как нового направления искусства. Яркие тому примеры — фильм «Кошачий бокс (1894)» Томаса Эдисона или заключительная сцена из фильма Эдвина Портера «Большое ограбление поезда (1903)», в которой бандит стреляет прямо в камеру.

Но когда дело доходит до величайших боевиков всех времен, не так-то просто выбрать лучший. Журнал Variety составил свой список, который отражает, как жанр боевик эволюционировал со временем. В топе есть легендарные фильмы с Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне и Брюсом Ли (а также Брюсом Уиллисом), но не все кинокартины прошли проверку временем. В списке также немало китайских и гонконгских фильмов, но нет лент о боевых искусствах, потому что они выделились в отдельный жанр уся.

От культовых фильмов с участием величайших актеров до новаторских картин, топ боевиков поможет вам изучить историю жанра и окунуться в мир экшна и захватывающих приключений.