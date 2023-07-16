50 лучших боевиков по версии журнала Variety

Немало времени ушло на то, чтобы в киноиндустрии оформился жанр «боевик» с его отличительными особенностями, хотя первые экшн-фильмы появились с возникновением кино как нового направления искусства. Яркие тому примеры — фильм «Кошачий бокс (1894)» Томаса Эдисона или заключительная сцена из фильма Эдвина Портера «Большое ограбление поезда (1903)», в которой бандит стреляет прямо в камеру.
Но когда дело доходит до величайших боевиков всех времен, не так-то просто выбрать лучший. Журнал Variety составил свой список, который отражает, как жанр боевик эволюционировал со временем. В топе есть легендарные фильмы с Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне и Брюсом Ли (а также Брюсом Уиллисом), но не все кинокартины прошли проверку временем. В списке также немало китайских и гонконгских фильмов, но нет лент о боевых искусствах, потому что они выделились в отдельный жанр уся.
От культовых фильмов с участием величайших актеров до новаторских картин, топ боевиков поможет вам изучить историю жанра и окунуться в мир экшна и захватывающих приключений.
50. «Шпион, который меня любил» (The Spy Who Loved Me) (1977)
49. «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick) (2022)
48. «Беглец» (The Fugitive) (1993)
47. «Исчезающая точка» (Vanishing Point) (1971)
46. «Герой» (Hero) (2002)
45. «Рэмбо: Первая кровь, часть II» (Rambo: First Blood Part II) (1985)
44. «День шакала» (The Day of the Jackal) (1973)
43. «Идентификация Борна» (The Bourne Identity) (2002)
42. «Быстрее, кошечка! Убей! Убей!» (Faster, Pussycat! Kill! Kill!) (1965)
41. «Воины» (The Warriors) (1979)
40. «Рейд» (The Raid) (2011)
39. «Дуэль» (Duel) (1971)
38.«Начало» (Inception) (2010)
37.«Однажды в Китае 2» (Once Upon a Time in China II) (1992)
36. «Казино Рояль» (Casino Royale) (2006)
35. «Черный пират» (The Black Pirate) (1926)
34. «Форсаж 5» (Fast Five) (2011)
33. «Беги, Лола, беги» (Run Lola Run) (1998)
32. «Коммандос» (Commando) (1985)
31. «Грязная дюжина» (The Dirty Dozen) (1967)
30. «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (Mission: Impossible — Ghost Protocol) (2011)
29. «Фокси Браун» (Foxy Brown) (1974)
28. «Безумный Макс: Дорога ярости» (Mad Max: Fury Road) (2015)
27. «Полицейская история» (Police Story) (1985)
26. «На гребне волны» (Point Break) (1991)
25. «Потерянный рейс» (United 93) (2006)
24. «Нападение на 13-й участок» (Assault on Precinct 13) (1976)
23. «Гладиатор» (Gladiator) (2000)
22. «Плата за страх» (The Wages of Fear) (1953)
21. «Схватка» (Heat) (1995)
20. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (Crouching Tiger, Hidden Dragon) (2000)
19. «Дикая банда» (The Wild Bunch) (1969)
18. «Бен-Гур» (Ben-Hur) (1959)
17. «Терминатор 2: Судный день» (Terminator 2: Judgment Day) (1991)
16. «Хороший, плохой, злой» (The Good, the Bad and the Ugly) (1966)
15. «Круто сваренные» (Hard Boiled) (1992)
14. «Приключения Робин Гуда» (The Adventures of Robin Hood) (1938)
13. «Убить Билла: Часть 1» (Kill Bill: Vol. 1) (2003)
12. «Голдфингер» (Goldfinger) (1964)
11. «Скорость» (Speed) (1994)
10. «Детектив Буллитт» (Bullitt) (1968)
9. «Семь самураев» (Seven Samurai) (1954)
8. «Чужие» (Aliens) (1986)
7. «Матрица» (The Matrix) (1999)
6. «Французский связной» (The French Connection) (1971)
5. «Выход дракона» (Enter the Dragon) (1973)
4. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (Raiders of the Lost Ark) (1981)
3. «На север через северо-запад» (North by Northwest) (1959)
2. «Крепкий орешек» (Die Hard) (1988)
1. «Безумный Макс 2: Воин дороги» (The Road Warrior) (1981)
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