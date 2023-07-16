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    50 лучших боевиков по версии журнала Variety

    16 июля 2023
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    16.07.2023
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    2 минуты на чтение
    50 лучших боевиков по версии журнала Variety

    Немало времени ушло на то, чтобы в киноиндустрии оформился жанр «боевик» с его отличительными особенностями, хотя первые экшн-фильмы появились с возникновением кино как нового направления искусства. Яркие тому примеры — фильм «Кошачий бокс (1894)» Томаса Эдисона или заключительная сцена из фильма Эдвина Портера «Большое ограбление поезда (1903)», в которой бандит стреляет прямо в камеру.

    Но когда дело доходит до величайших боевиков всех времен, не так-то просто выбрать лучший. Журнал Variety составил свой список, который отражает, как жанр боевик эволюционировал со временем. В топе есть легендарные фильмы с Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне и Брюсом Ли (а также Брюсом Уиллисом), но не все кинокартины прошли проверку временем. В списке также немало китайских и гонконгских фильмов, но нет лент о боевых искусствах, потому что они выделились в отдельный жанр уся.

    От культовых фильмов с участием величайших актеров до новаторских картин, топ боевиков поможет вам изучить историю жанра и окунуться в мир экшна и захватывающих приключений.

    50. «Шпион, который меня любил» (The Spy Who Loved Me) (1977)

    THE SPY WHO LOVED ME, Roger Moore, Richard Kiel, 1977.

    49. «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick) (2022)

    top-gun-maverick

    48. «Беглец» (The Fugitive) (1993)

    THE FUGITIVE, Harrison Ford, 1993, (c) Warner Brothers/courtesy Everett Collection

    47. «Исчезающая точка» (Vanishing Point) (1971)

    VANISHING POINT, 1971, TM &amp; Copyright © 20th Century Fox Film Corp./courtesy Everett Collection

    46. «Герой» (Hero) (2002)

    HERO, (aka YING XIONG), Jet Li, Maggie Cheung, 2002, (c) Miramax/courtesy Everett Collection

    45. «Рэмбо: Первая кровь, часть II» (Rambo: First Blood Part II) (1985)

    RAMBO: FIRST BLOOD PART II, Sylvester Stallone, 1985

    44. «День шакала» (The Day of the Jackal) (1973)

    THE DAY OF THE JACKAL, Edward Fox, 1973

    43. «Идентификация Борна» (The Bourne Identity) (2002)

    THE BOURNE IDENTITY, Matt Damon, 2002, (c) Universal/courtesy Everett Collection

    42. «Быстрее, кошечка! Убей! Убей!» (Faster, Pussycat! Kill! Kill!) (1965)

    FASTER, PUSSYCAT! KILL! KILL!, from top: Tura Satana, Paul Trinka, 1965

    41. «Воины» (The Warriors) (1979)

    THE WARRIORS, from left, Tom McKitterick, Marcellino Sanchez, David Harris, Michael Beck, Terry Michos, Deborah Van Valkenburgh, Brian Tyler, 1979. ©Paramount Pictures/courtesy Everett Collection

    40. «Рейд» (The Raid) (2011)

    THE RAID: REDEMPTION, (aka THE RAID, aka SERBUAN MAUT), from left: Yayan Ruhian, Doni Alamsyah, 2011. ph: Akhirwan Nurhaidir/©Sony Pictures Classics/Courtesy Everett Collection

    39. «Дуэль» (Duel) (1971)

    DUEL, Dennis Weaver, 1971

    38.«Начало» (Inception) (2010)

    INCEPTION, from left: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, 2010. ©Warner Bros./Courtesy Everett Collection

    37.«Однажды в Китае 2» (Once Upon a Time in China II) (1992)

    ONCE UPON A TIME IN CHINA II, Jet Li, 1992

    36. «Казино Рояль» (Casino Royale) (2006)

    "Casino Royale"

    35. «Черный пират» (The Black Pirate) (1926)

    The Black Pirate

    34. «Форсаж 5» (Fast Five) (2011)

    FAST FIVE, Vin Diesel, 2011. ph: Jaimie Trueblood/©Universal Pictures/courtesy Everett Collection

    33. «Беги, Лола, беги» (Run Lola Run) (1998)

    RUN LOLA RUN, (aka LOLA RENNT), Franka Potente, 1998, © Sony Pictures Classics/courtesy Everett Collection

    32. «Коммандос» (Commando) (1985)

    COMMANDO, Arnold Schwarzenegger (right), 1985, TM &amp; Copyright (c) 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved.

    31. «Грязная дюжина» (The Dirty Dozen) (1967)

    THE DIRTY DOZEN, Robert Ryan, Charles Bronson, 1967

    30. «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (Mission: Impossible — Ghost Protocol) (2011)

    'Mission: Impossible - Ghost Protocol' (2011)

    29. «Фокси Браун» (Foxy Brown) (1974)

    FOXY BROWN, Pam Grier, 1974

    28. «Безумный Макс: Дорога ярости» (Mad Max: Fury Road) (2015)

    MAD MAX: FURY ROAD, l-r: Charlize Theron, Zoe Kravitz, Courtney Eaton, Riley Keough, Tom Hardy, Nicholas Hoult, 2015. ph: Jasin Boland/©Warner Bros. Pictures/courtesy Everett Collection

    27. «Полицейская история» (Police Story) (1985)

    POLICE STORY, (aka GING CHAT GOO SI), Jackie Chan, 1985, © Cinema Group/courtesy Everett Collection

    26. «На гребне волны» (Point Break) (1991)

    POINT BREAK, Keanu Reeves, Patrick Swayze, 1991. TM and Copyright (c) 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. Courtesy: Everett Collection.

    25. «Потерянный рейс» (United 93) (2006)

    UNITED 93, Daniel Sauli, David Allan Basche, Denny Dillon, 2006. ©Universal/courtesy Everett Collection

    24. «Нападение на 13-й участок» (Assault on Precinct 13) (1976)

    Assault on Precinct 13

    23. «Гладиатор» (Gladiator) (2000)

    GLADIATOR, Russell Crowe, 2000. ©DreamWorks/courtesy Everett Collection

    22. «Плата за страх» (The Wages of Fear) (1953)

    THE WAGES OF FEAR, (aka LE SALAIRE DE LA PEUR), Yves Montand, 1953

    21. «Схватка» (Heat) (1995)

    Heat

    20. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (Crouching Tiger, Hidden Dragon) (2000)

    CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON, (aka WO HU CANG LONG), CHOW Yun-Fat, 2000. ©Sony Pictures Classics/courtesy Everett Collection

    19. «Дикая банда» (The Wild Bunch) (1969)

    THE WILD BUNCH, front from left: Ernest Borgnine, William Holden, 1969

    18. «Бен-Гур» (Ben-Hur) (1959)

    BEN-HUR, Charlton Heston, Stephen Boyd, 1959

    17. «Терминатор 2: Судный день» (Terminator 2: Judgment Day) (1991)

    TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY, from left: Robert Patrick, Arnold Schwarzenegger, 1991. ©TriStar Pictures/courtesy Everett Collection

    16. «Хороший, плохой, злой» (The Good, the Bad and the Ugly) (1966)

    THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY, Eli Wallach, Clint Eastwood, 1966

    15. «Круто сваренные» (Hard Boiled) (1992)

    HARD-BOILED, (aka LASHOU SHENTAN), Chow Yun-fat, 1992. ©Rim/courtesy Everett Collection

    14. «Приключения Робин Гуда» (The Adventures of Robin Hood) (1938)

    THE ADVENTURES OF ROBIN HOOD, Patric Knowles, Herbert Mundin, Errol Flynn, 1938

    13. «Убить Билла: Часть 1» (Kill Bill: Vol. 1) (2003)

    KILL BILL, Uma Thurman, 2003. (c) Miramax/Courtesy: Everett Collection.

    12. «Голдфингер» (Goldfinger) (1964)

    GOLDFINGER, Gert Frobe, Sean Connery, 1964

    11. «Скорость» (Speed) (1994)

    SPEED, Dennis Hopper, Jeff Daniels, Keanu Reeves, 1994 TM and Copyright © 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. Courtesy: Everett Collection.

    10. «Детектив Буллитт» (Bullitt) (1968)

    Robert Vaughn

    9. «Семь самураев» (Seven Samurai) (1954)

    THE SEVEN SAMURAI, (aka SHICHININ NO SAMURAI) Toshiro Mifune, 1954

    8. «Чужие» (Aliens) (1986)

    ALIENS, from left: Bill Paxton, Paul Reiser, Tip Tipping, Cynthia Scott, Jenette Goldstein, Trevor Steedman, Michael Biehn, Sigourney Weaver, Mark Rolston, Ricco Ross, Daniel Kash, Lance Henrikson, William Hope, Colette Hiller, Al Matthews, 1986, TM &amp; Copyright © 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. /Courtesy Everett Collection

    7. «Матрица» (The Matrix) (1999)

    THE MATRIX, Carrie-Anne Moss, Keanu Reeves, 1999. (c) Warner Bros./ Courtesy: Everett Collection.

    6. «Французский связной» (The French Connection) (1971)

    THE FRENCH CONNECTION, Gene Hackman, 1971, TM &amp; Copyright (c) 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. Courtesy: Everett Collection

    5. «Выход дракона» (Enter the Dragon) (1973)

    ENTER THE DRAGON, Shih Kien, Bruce Lee, 1973

    4. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (Raiders of the Lost Ark) (1981)

    RAIDERS OF THE LOST ARK, Harrison Ford as Indiana Jones, 1981. ©Paramount/courtesy Everett Collection

    3. «На север через северо-запад» (North by Northwest) (1959)

    NORTH BY NORTHWEST, Cary Grant, Eva Marie Saint, 1959, clinging

    2. «Крепкий орешек» (Die Hard) (1988)

    DIE HARD, Bruce Willis, 1988, TM &amp; Copyright (c) 20th Century Fox Film Corp. All rights reserved."

    1. «Безумный Макс 2: Воин дороги» (The Road Warrior) (1981)

    THE ROAD WARRIOR, (aka MAD MAX 2: THE ROAD WARRIOR), Mel Gibson, 1981

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