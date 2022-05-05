Документальный YouTube-канал Noclip опубликовал примерно 50 минут геймплея отмененной Half-Life 2: Ravenholm, над которой работала студия Arkane, ныне известная по сериям Dishonored и Prey.

Напомним, игра должна была стать спин-оффом второй части. Тогда предполагалось, что в центре сюжета будет Адриан Шепард из Opposing Force.

А одной из главных особенностей четвертого эпизода Half-Life 2 было взаимодействие с электричеством с помощью магнетической пушки, чтобы решать головоломки и устраивать ловушки.

Проект закрыли, потому что Valve посчитала, что зомби и хэдкрабы больше никого не интересуют.