Документальный YouTube-канал Noclip опубликовал примерно 50 минут геймплея отмененной Half-Life 2: Ravenholm, над которой работала студия Arkane, ныне известная по сериям Dishonored и Prey.
Напомним, игра должна была стать спин-оффом второй части. Тогда предполагалось, что в центре сюжета будет Адриан Шепард из Opposing Force.
А одной из главных особенностей четвертого эпизода Half-Life 2 было взаимодействие с электричеством с помощью магнетической пушки, чтобы решать головоломки и устраивать ловушки.
Проект закрыли, потому что Valve посчитала, что зомби и хэдкрабы больше никого не интересуют.
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