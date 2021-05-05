7 новых кадров четвертого сезона Castlevania

Netflix опубликовал пачку новых кадров четвертого и последнего сезона «Кастлвании» (в оригинале — Castlevania) со знакомыми персонажами.
По сюжету на этот раз героям предстоит столкнуться с последователями Дракулы, которые хотят воскресить своего господина. Еще одна проблема — Алукард, теряющий свою человечность.
Если верить СМИ, Netflix продолжит развивать вампирскую вселенную с помощью спин-оффов, но подробностей об этом пока что нет.
Все 10 эпизодов выйдут 13 мая.
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Все эпизоды выйдут 13 мая.
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