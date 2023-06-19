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    Новости

    «А если все плохо закончится?» — новый трейлер сериала «Библиотекарь»

    19 июня 2023
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    19.06.2023
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    0 минут на чтение
    «А если все плохо закончится?» — новый трейлер сериала «Библиотекарь»

    Стриминговый сервис more.tv опубликовал полноценный фантастического сериала «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.

    По сюжету актер-неудачник уезжает в родной город, где ведется охота на книги неизвестного писателя, обладающие магическими свойствами.

    Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов. А режиссером шоу выступил Игорь Твердохлебов, известный по «Триггеру».

    Премьера сериала состоится 29 июня.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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