«А если все плохо закончится?» — новый трейлер сериала «Библиотекарь»

Стриминговый сервис more.tv опубликовал полноценный фантастического сериала «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.
По сюжету актер-неудачник уезжает в родной город, где ведется охота на книги неизвестного писателя, обладающие магическими свойствами.
Главную роль в сериале исполнил Никита Ефремов. А режиссером шоу выступил Игорь Твердохлебов, известный по «Триггеру».
Премьера сериала состоится 29 июня.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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