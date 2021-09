«А вот и панчлайн»: первый трейлер экранизации Injustice

Warner Bros. Animation и DC опубликовали первый трейлер анимационной полнометражки Injustice, которая основана на одноимённой видеоигре и комиксе издательства.

Как и в оригинале, картина расскажет о Супермене, который установил тиранию в Метрополисе и во всём мире после того, как Джокер в результате хитроумной ловушки погубил беременную Лоис Лейн. Супермен убил Джокера и взял контроль в свои руки.

(Чтобы посмотреть ролик, перейдите на канал.)

Картина основана на серии Тома Тейлора Injustice: Gods Among Us: Year One и расскажет не столько о борьбе с Суперменом, сколько о том, как он начал устанавливать тоталитаризм.

Фильм выйдет на носителях и в цифре 19 октября.