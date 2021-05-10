Аинз Оал Гоун возвращается: «Оверлорд» получит четвертый сезон и новую полнометражку

На прошедших выходных авторы исэкая «Оверлорд» объявили, что четвертый сезон и новая полнометражка получили «зеленый свет».
В основу продолжения сериала ляжет 10 том ранобэ, по сюжету которого Аинз Оал Гоун решил превратить свое королевство в утопию для всех рас, а правители соседних государств хотят ему помешать.
За производство вновь отвечает студия Madhouse. Постановкой займется Наоюки Ито, а сценарий напишет Юкиэ Сугавара.
Увы, даты выхода аниме-сериала и фильма не сообщаются. Однако известно, что работа над ними уже вовсю идет.
Постер
Постер от so-bin — художника ранобэ
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.