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    Аинз Оал Гоун возвращается: «Оверлорд» получит четвертый сезон и новую полнометражку

    10 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    10.05.2021
    174
    0 минут на чтение
    Аинз Оал Гоун возвр

    На прошедших выходных авторы исэкая «Оверлорд» объявили, что четвертый сезон и новая полнометражка получили «зеленый свет».

    В основу продолжения сериала ляжет 10 том ранобэ, по сюжету которого Аинз Оал Гоун решил превратить свое королевство в утопию для всех рас, а правители соседних государств хотят ему помешать.

    За производство вновь отвечает студия Madhouse. Постановкой займется Наоюки Ито, а сценарий напишет Юкиэ Сугавара.

    Увы, даты выхода аниме-сериала и фильма не сообщаются. Однако известно, что работа над ними уже вовсю идет.

    Постер

    Постер от so-bin — художника ранобэ

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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