Аинз Оал Гоун возвращается: «Оверлорд» получит четвертый сезон и новую полнометражку

На прошедших выходных авторы исэкая «Оверлорд» объявили, что четвертый сезон и новая полнометражка получили «зеленый свет».

В основу продолжения сериала ляжет 10 том ранобэ, по сюжету которого Аинз Оал Гоун решил превратить свое королевство в утопию для всех рас, а правители соседних государств хотят ему помешать.

За производство вновь отвечает студия Madhouse. Постановкой займется Наоюки Ито, а сценарий напишет Юкиэ Сугавара.

Увы, даты выхода аниме-сериала и фильма не сообщаются. Однако известно, что работа над ними уже вовсю идет.

Постер

Постер от so-bin — художника ранобэ