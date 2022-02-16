Актер озвучки Бендера не вернется к роли, потому что его не устроило предложение Hulu

Джон Ди Маджио, озвучивший робота Бендера в оригинальной «Футураме», рассказал в твиттере, почему его персонаж может заговорить в продолжении мультсериала голосом другого актера.
Он отказался от участия в новых эпизодах, потому что его не устроил гонорар. По его словам, он и все остальные артисты заслуживают большего.
Я не думаю, что только я заслуживаю более высокой оплаты. Этого заслуживает весь актерский состав. Переговоры — это естественная часть работы в шоу-бизнесе. У каждого есть своя стратегия и границы. У каждого есть своя «цена». Одни принимают предложение, а другие — нет. <…> Речь идет о самоуважении.
В заключение актер отметил, что его нежелание вновь играть Бендера в новой «Футураме» — это вовсе не проявление неуважения к фанатам.
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Разумеется, поклонники оригинального сериала попросили вернуть артиста со столь характерным голосом.
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