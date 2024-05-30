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    Актёру из ремейка «Ворона» не нравится финал фильма

    30 мая 2024
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    30.05.2024
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    «Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби и Эминем 19

    Издание Esquire опубликовало репортаж со съёмок новой версии «Ворона». Корреспонденты поговорили с режиссёром Чедом Стахелски и исполняющим главную роль актёром Биллом Скарсгардом (он же клоун из «Оно»). В разговоре Билл признался, что не вполне доволен финалом картины:

    Я предпочёл бы что-нибудь более однозначное.

    Издание избегает спойлеров, но, судя по всему, финал нового «Ворона» сделали открытым, чтобы оставить возможность для продолжения, и именно это не понравилось актёру.

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