Актёру из ремейка «Ворона» не нравится финал фильма

Издание Esquire опубликовало репортаж со съёмок новой версии «Ворона». Корреспонденты поговорили с режиссёром Чедом Стахелски и исполняющим главную роль актёром Биллом Скарсгардом (он же клоун из «Оно»). В разговоре Билл признался, что не вполне доволен финалом картины:
Я предпочёл бы что-нибудь более однозначное.
Издание избегает спойлеров, но, судя по всему, финал нового «Ворона» сделали открытым, чтобы оставить возможность для продолжения, и именно это не понравилось актёру.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.