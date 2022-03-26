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    Алан Мур создал своё онлайн-руководство для писателей

    26 марта 2022
    26.03.2022
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    1 минута на чтение
    Алан Мур создал свой мастер-класс для писателей

    Проект BBC Maestro в партнерстве с BBC Studios проводит серию образовательных курсов, преподавателями которых выступают лучшие из лучших, самые опытные творцы в мире. Этот образовательный онлайн-проект теперь включает шестичасовое руководство от писателя Алана Мура.

    Во введении Алан Мур говорит:

    Это не курс о коммерческом письме (я не знаю, что это такое). Ни один из моих коммерческих успехов, будь то «Бэтмен», «Супермен», «Болотная тварь», «Из ада», «Лига выдающихся джентльменов» или удостоенные наград работы никогда не планировались таковыми. Все они были отчуждёнными аутсайдерами, которых люди полюбили, потому что они были хорошо написаны.

    Кроме базовых навыков по привлечению читательского интереса, автор пообещал разобрать лингвистику, историю, литературные направления, магию, музыку, отдельных писателей и мастеров слова, комиксы, романы и научную фантастику.

    Курс Алана Мура состоит из 33 видеоуроков продолжительностью шесть часов. Всего в нём будет шесть частей. Они затрагивают создание персонажей, мира и литературных структур, а также комбинирование литературных элементов, составляющих историю.

    • Часть 1: Истоки
      Четыре орудия, необходимые для создания удачных историй. Истоки повествования. Развитие новых способов видения. Новые подходы к чтению. Способы тренировать свой ум, чтобы зажечь воображение.
    • Часть 2: Язык
      Как проявить изобретательность в языке. Наука и семантика языка. Лингвистические стратегии, ритм, музыкальность и стихи-бессмыслицы. Нейропсихология письма. Э. Хемингуэй против Ш. Бодлера.
    • Часть 3: История
      Проба разных структур. Сила короткого рассказа. Слияние жанров. Форма и напряжение. Время и тайминг. Важность «ложного следа».
    • Часть 4: Актеры и декорации
      Как создавать многосторонних персонажей и эмпатично писать злодеев. Как погрузиться в экстремальных, радикальных персонажей. Создание реальных и воображаемых локаций. Представление периода с достоверностью.
    • Часть 5: Разнообразие форм
      Как писать для разных типов медиа — комиксов, романов, кино, музыки. Ограничения и возможности. Понимание того, что работает, а что нет. Новые технологии, такие как виртуальная реальность, которые требуют новых подходов к повествованию.
    • Часть 6: Прогрессивное письмо
      Как продолжать двигаться и не стать застойным или устаревшим. Как «эмигрантское письмо (англ. outlandish writing)» стало центром культуры. Как писатели и сказочники строят современный мир и сознание.

    Курс платный — его можно приобрести за 80 фунтов стерлингов (по нынешнему курсу это около 11 тысячи рублей).

    Курс интересен также как редкий случай публичного выступления Мура, автора-затворника, который даже интервью даёт редко. В одном из рекламных роликов он, иронизируя, утверждает, что изобрел гангстерский рэп и читает своё стихотворение, написанное в 1975 году, когда Алану Муру было 23 года.

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    Алан Мур: комиксист, джентльмен и маг

     Игорь Хованский |  18.11.2017

    Трудно поверить, что этот неотёсанный бородач — легенда комиксов. А ещё он затворник, который занимается магией и поклоняется римскому богу-змею Гликону.

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