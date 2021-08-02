Алекс Куртцман останется у руля «Звездного пути» до 2026 года

Ведущий продюсер CBS Studios Алекс Куртцман, ответственный за вселенную «Звездного пути» на телевидении, перезаключил договор об эксклюзивном партнерстве.

Он и его компания Secret Hideout продолжат сотрудничать с каналом до 2026 года, а сумма сделки оценивается в 150 миллионов долларов.

Изначально контракт с ним заключили в 2016 году на сумму в 25 миллионов долларов, но тогда у него в работе был всего один сериал — «Дискавери».

Так, CBS получит права на все проекты студии, в том числе на адаптацию «„Нью-Йорк таймс“ по специальной цене» Стивена Кинга. В то же время Куртцман останется у руля «Звездного пути» и продолжит заниматься расширением франшизы.