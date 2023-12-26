Альтернативный Ленинград и сверхлюди — вышел тизер фэнтези-сериала «Иные» от «Кинопоиска»

«Кинопоиск» опубликовал тизер-трейлер своего нового фэнтезийного сериала под названием «Иные».
Действие развернется в альтернативном Ленинграде 1940 годов, а в центре сюжета девушка Аня, которая обнаруживает у себя суперспособности. Из-за них ее начинают преследовать спецслужбы и иностранец в механической маске Нойманн.
Шоураннером выступила Александра Ремизова, приложившая руку к «Нулевому пациенту». А в режиссерском кресле Владимир Ракша («Жизнь Раз»).
Главные роли исполнили Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Кирилл Нагиев и другие.
Премьера состоится 25 января.
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