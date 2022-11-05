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    Новости

    Amazon экранизирует комиксы вселенной «Чёрный Молот» Джеффа Лемира

    5 ноября 2022
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    05.11.2022
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    0 минут на чтение
    Amazon Studios превратит «Мир Черного Молота» Джеффа Лемира в общую кинематографическую вселенную

    Murphy’s Multiverse сообщает, что Lemire и Amazon Studios начали разработку общей кинематографической вселенной, основанной на серии комиксов «Чёрный молот» Джеффа Лемира.

    Джефф Лемир известен как сценарист таких комиксов как «Лунный рыцарь», «Старик Логан», «Зелёная стрела», «Гидеон Фолз», «Посланник» и других. Серия комиксов «Чёрный молот» стартовала в 2016 году и сейчас состоит из более чем двенадцати выпусков. В центре сюжета — группа героев, которая оказалась в ловушке в странном сельском городке после спасения мира от злодея. После успеха основной линейки Лемир расширил вселенную комикса, выпустив спин-оффы «Шерлок Франкенштейн и Легион зла», «Барбалиен: Красная планета» и другие. Серия комиксов завершится в 2023 году.

    Некоторые из работ Лемира уже были экранизированы — Netflix выпустил «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», серия комиксов «Посланник» находится в разработке Sony, а «Гидеон Фолз» будет адаптирован как хоррор-сериал режиссёром Джеймсом Ваном.

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     Дмитрий Злотницкий |  28.04.2018

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