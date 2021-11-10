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    Новости

    Amazon хотел взять Джонни Деппа вместо Дэвида Теннанта в «Благих знамениях»

    10 ноября 2021
    10.11.2021
    1957
    0 минут на чтение
    Amazon хотел пригласить Джонни Деп

    Автор «Благих знамений» Нил Гейман рассказал, что изначально Amazon рассматривала на роль Кроули в телеадаптации книги.

    Вместо Дэвида Теннанта компания хотела взять звезду «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа. А вот писатель с таким выбором был категорически не согласен.

    Дэвид Теннант. Я сказал Amazon, что хочу, чтобы он сыграл Кроули еще в начале 2017 года. У них было свое мнение на этот счет. Им казалось, что он слишком похож на Майла Шина. Они хотели кинозвезду, особенно Джонни Деппа. А я не хотел.

    Гейману пришлось пойти на шантаж: либо Amazon соглашается на Теннанта, либо сериала вообще не будет.

    Они вздохнули и сказали: «Ну, если тебе так нужен Дэвид, хорошо».

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