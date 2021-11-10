Amazon хотел взять Джонни Деппа вместо Дэвида Теннанта в «Благих знамениях»

Автор «Благих знамений» Нил Гейман рассказал, что изначально Amazon рассматривала на роль Кроули в телеадаптации книги.
Вместо Дэвида Теннанта компания хотела взять звезду «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа. А вот писатель с таким выбором был категорически не согласен.
Дэвид Теннант. Я сказал Amazon, что хочу, чтобы он сыграл Кроули еще в начале 2017 года. У них было свое мнение на этот счет. Им казалось, что он слишком похож на Майла Шина. Они хотели кинозвезду, особенно Джонни Деппа. А я не хотел.
Гейману пришлось пойти на шантаж: либо Amazon соглашается на Теннанта, либо сериала вообще не будет.
Они вздохнули и сказали: «Ну, если тебе так нужен Дэвид, хорошо».
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