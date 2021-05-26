Amazon купила студию MGM, а вместе с ней франшизу о Джеймсе Бонде

Amazon объявила о приобретении киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, чтобы увеличить амбиции своего стримингового сервиса. Цена вопроса составляет 8,45 миллиарда долларов.

Это вторая по величине покупка в истории компании после сделки с Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов в 2017 году.

Вот как прокомментировал это событие старший вице-президент Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс:

Настоящая финансовая ценность этой сделки — сокровищница интеллектуальной собственности в обширном каталоге, который мы планируем переосмыслить и развить вместе с талантливой командой MGM.

Таким образом к Amazon перешли права на многие франшизы, в числе которых «Джеймс Бонд», «Рассказ служанки» и «Фарго». К тому же MGM принадлежит кабельная сеть Epix c рядом популярных реалити-шоу.

Однако компании придется согласовывать некоторые решения с Eon Productions, которая тоже частично владеет бондианой.