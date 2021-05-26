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    Новости

    Amazon купила студию MGM, а вместе с ней франшизу о Джеймсе Бонде

    26 мая 2021
    26.05.2021
    41
    0 минут на чтение
    Amazon купила студию MGM, а вместе с ней франшизу о Джеймсе Бонде

    Amazon объявила о приобретении киностудии Metro-Goldwyn-Mayer, чтобы увеличить амбиции своего стримингового сервиса. Цена вопроса составляет 8,45 миллиарда долларов.

    Это вторая по величине покупка в истории компании после сделки с Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов в 2017 году.

    Вот как прокомментировал это событие старший вице-президент Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс:

    Настоящая финансовая ценность этой сделки — сокровищница интеллектуальной собственности в обширном каталоге, который мы планируем переосмыслить и развить вместе с талантливой командой MGM.

    Таким образом к Amazon перешли права на многие франшизы, в числе которых «Джеймс Бонд», «Рассказ служанки» и «Фарго». К тому же MGM принадлежит кабельная сеть Epix c рядом популярных реалити-шоу.

    Однако компании придется согласовывать некоторые решения с Eon Productions, которая тоже частично владеет бондианой.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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