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    Новости

    Amazon представил трейлер хоррор-антологии «Их» в атмосфере 1950-х

    10 марта 2021
    Кот-император
    10.03.2021
    159
    0 минут на чтение

    Amazon представил трейлер нового сериала «Them (Их)» в жанре хоррор-антологии, который расскажет историю террора в Америке. События первого сезона происходят в 1950-х годах и повествуют о чёрной семье из Северной Каролины, которая переезжает в белый район Лос-Анджелеса.

    Создатели – сценарист и продюсер Литтл Марвин и исполнительный продюсер Лена Уэйт, известная сериалом «Мастер на все руки» от Netflix. Лена Уэйт была удостоена премии «Эмми» за лучший сценарий комедийного сериала и стала первой чернокожей женщиной-обладательницей награды.

    В шоу сыграли Дебора Айоринде («Люк Кейдж»), Эшли Томас («24 часа: Наследие»), Элисон Пилл («Звездный путь: Пикар»), Шахади Райт Джозеф («Мы»), Мелоди Херд и Райан Квонтен («Настоящая кровь»).

    Трейлер сериала напоминает одновременно «Американскую историю ужасов» и фильмы «Мы» и «Степфордские жены».

    Премьера назначена на 9 апреля.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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