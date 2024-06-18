    Новости

    Amazon снимет сериал по «Тотали Спайс!»

    18 июня 2024
    Фото аватара
    18.06.2024
    829
    0 минут на чтение
    Amazon снимет сериал по «Тотали Спайс!»

    Amazon запустил в производство сериал по мотивам культового французского мультсериала «Тотали Спайс!».

    В работе над проектом примет участие студия Banijay Kids & Family, которая занималась оригиналом, и актер Уилл Феррелл, известный по комедии «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди».

    Сериал находится на ранней стадии производства, Amazon пока даже не приступила к поиску творческой команды.

    Анимационный сериал про трех девушек-шпионок Кловер, Сэм и Алекс, которые параллельно с учебой спасают мир, стартовал в 2021 году. А в конце весны 2024-го он получил седьмой сезон!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Сын за сына»: первые впечатления от старта второго сезона «Дома дракона» 4
    0
    9914
    «Сын за сына»: первые впечатления от старта второго сезона «Дома дракона»

    Дарконы вышли, но чуть-чуть.

    Элизабет Мун «Население: Одна». Старикам тут место
    0
    28779
    Элизабет Мун «Население: Одна». Старикам тут место

    Классическая история Контакта с нетипичной героиней

    Что известно об Exodus — будущей научно-фантастической игре от ветеранов Bioware 8
    0
    75714
    Что известно об Exodus — будущей научно-фантастической игре от ветеранов Bioware

    Игра, в которой могут пройти тысячелетия.

    Художник Эльдар Закиров:
    0
    161472
    Художник Эльдар Закиров: палеонтология, научная фантастика и книжные иллюстрации

    Беседа с художником о научной иллюстрации, быстром искусстве и осознанных сновидениях

    «Майор Гром: Игра»: фильм против комикса
    0
    124701
    «Майор Гром: Игра»: фильм против комикса

    В чём экранный майор превзошёл оригинал — а где оказался лишь его бледным подобием

    Говорим о творчестве Йена Макдональда в 130 выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    261155
    Говорим о творчестве Йена Макдональда в 130 выпуске «Фантастического подкаста»

    Все книги и рассказы ирландского фантаста — в одном выпуске

    Читаем книгу: Мер Лафферти — Станция «Вечность» 1
    0
    136614
    Читаем книгу: Мер Лафферти — Станция «Вечность»

    Отрывок, в котором сбежавшая от землян одиночка узнает, что земляне нагнали её даже в космосе.

    Самые безумные технические проекты XX века: авианосец из айсберга, летающая электростанция и поезд-отель 8
    0
    172581
    Самые безумные технические проекты XX века: авианосец из айсберга, летающая электростанция и поезд-отель

    Вопрос даже не в том, как. Главное — зачем?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить