Amazon снимет сериал по «Тотали Спайс!»

Amazon запустил в производство сериал по мотивам культового французского мультсериала «Тотали Спайс!».

В работе над проектом примет участие студия Banijay Kids & Family, которая занималась оригиналом, и актер Уилл Феррелл, известный по комедии «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди».

Сериал находится на ранней стадии производства, Amazon пока даже не приступила к поиску творческой команды.

Анимационный сериал про трех девушек-шпионок Кловер, Сэм и Алекс, которые параллельно с учебой спасают мир, стартовал в 2021 году. А в конце весны 2024-го он получил седьмой сезон!