Аналитики: выручка российских онлайн-кинотеатров может упасть на 60%

«Коммерсантъ» рассказал, как обстоят дела у онлайн-кинотеатров — по итогам 2021-го и по первым месяцам 2022-го.
Издание ознакомилось с исследованием аналитической группы J’son & Partners Consulting о рынке легальных видеосервисов. Согласно отчёту, по итогам 2022-го рынок упадет впервые за все время существования: снижение выручки может составить 46,3%, до 53,2 миллиарда рублей. Этот сценарий предполагает, что вернуться к уровню 2021 года участники рынка смогут только после 2026-го.
Аналитики считают, что в этом случае рекламная выручка может упасть более чем на 60%. Количество подписок тоже снизится — на фоне того, что в библиотеки попросту не смогут добавлять мировые премьеры. Прогноз также предусматривает падение рекламной выручки на ТВ на 30-40% — соответственно, холдинги смогут производить сильно меньше оригинального контента.
У J’son & Partners есть и «условно позитивный» сценарий — он предусматривает скорое примирение сторон. В таком случае выручка снизится на 18%, а рынок восстановится к 2024-му. Мирное соглашение может возобновить сотрудничество с мейджорами — соответственно, будет меньший отток пользователей подписок.
Вот как исследование прокомментировали опрошенные «Ъ» специалисты:
- «Наш пессимистичный сценарий — падение рынка на 20% в 2022 году», — Денис Кусков, гендиректор агентства Telecom Daily.
- Мы не ожидаем большого падения рынка в сегменте подписок. Второй квартал точно будет снижение, но к концу года ситуация должна выровняться», — Дмитрий Гудумак, гендиректор сервиса Start.
- «Снижение рекламных доходов не так важно для нас, как для других игроков рынка», —Софья Митрофанова, гендиректор Premier.
- «Мы производим собственные оригинальные проекты, число которых растет год от года. Параллельно продолжают набирать популярность, например, турецкие премьеры», — Владимир Малыженков, директор по маркетингу и PR More.tv
- «Доля подписки в расходах домохозяйств не так велика, чтобы люди начали массово отказываться от них. Но, возможно, сократится количество подписок на одного клиента», — «Ростелеком» (развивает сервис Wink).
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