Аналитики: выручка российских онлайн-кинотеатров может упасть на 60%

«Коммерсантъ» рассказал, как обстоят дела у онлайн-кинотеатров — по итогам 2021-го и по первым месяцам 2022-го.

Издание ознакомилось с исследованием аналитической группы J’son & Partners Consulting о рынке легальных видеосервисов. Согласно отчёту, по итогам 2022-го рынок упадет впервые за все время существования: снижение выручки может составить 46,3%, до 53,2 миллиарда рублей. Этот сценарий предполагает, что вернуться к уровню 2021 года участники рынка смогут только после 2026-го.

Аналитики считают, что в этом случае рекламная выручка может упасть более чем на 60%. Количество подписок тоже снизится — на фоне того, что в библиотеки попросту не смогут добавлять мировые премьеры. Прогноз также предусматривает падение рекламной выручки на ТВ на 30-40% — соответственно, холдинги смогут производить сильно меньше оригинального контента.

У J’son & Partners есть и «условно позитивный» сценарий — он предусматривает скорое примирение сторон. В таком случае выручка снизится на 18%, а рынок восстановится к 2024-му. Мирное соглашение может возобновить сотрудничество с мейджорами — соответственно, будет меньший отток пользователей подписок.

Вот как исследование прокомментировали опрошенные «Ъ» специалисты: