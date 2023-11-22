Анджей Сапковский предлагал некоторые идеи авторам «Ведьмака» от Netflix

Анджей Сапковский в рамках Vienna Comic Con рассказал, что предлагал авторам «Ведьмака» от Netflix свои идеи для адаптации.

Как можно было догадаться, создатели экранизации не стали прислушиваться к польскому писателю.

Декорации были потрясающие. Знаете, декорации были отличными. Я поделился некоторыми идеями, но меня не послушали. Это нормально. «Кто это такой? Это писатель. Он никто».

Что касается адаптаций его работ в целом, то Сапковский находит их «странными», потому что он работает только с буквами.

Некоторые авторские интерпретации ему кажутся интересными, а некоторые — не особо.

Напомним, сейчас Анджей пишет новую книгу по «Ведьмаку», которая выйдет в Польше в конце 2024 года.