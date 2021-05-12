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    Новости

    Аниматор «Кастлвании» хотел бы сделать аниме по The Legend of Zelda для взрослых

    12 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    12.05.2021
    375
    0 минут на чтение
    Аниматор «Кастлвании» хотел бы сделать аниме

    Редактор и аниматор Дэвид Хоу из Powerhouse Animation, ответственной за «Кастлванию» и «Кровь Зевса», с удовольствием бы взялся за аниме по мотивам The Legend of Zelda.

    Он считает, что Nintendo уже созрела для адаптаций своих франшиз.

    Мне кажется, для этого есть прецедент. У меня лично есть пара копий манги Ocarina of Time… И я думаю, что если что-то работает в формате манги, то это будет работать в виде аниме.

    Причем Дэвид хотел бы, что аниме по The Legend of Zelda было рассчитано на взрослую аудиторию.

    Если бы я занимался аниме-адаптацией «Зельды», то она определенно была бы рассчитана на взрослую аудиторию. Но я бы не стал делать ее такой же жесткой, как «Кастлванию». Это бы оттолкнуло многих людей. Просто надо относиться к этому серьезно, а также оказывать героям и миру заслуженное уважение.

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    Но только если бы у него был полный творческий контроль.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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