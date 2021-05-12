Аниматор «Кастлвании» хотел бы сделать аниме по The Legend of Zelda для взрослых

Редактор и аниматор Дэвид Хоу из Powerhouse Animation, ответственной за «Кастлванию» и «Кровь Зевса», с удовольствием бы взялся за аниме по мотивам The Legend of Zelda.

Он считает, что Nintendo уже созрела для адаптаций своих франшиз.

Мне кажется, для этого есть прецедент. У меня лично есть пара копий манги Ocarina of Time… И я думаю, что если что-то работает в формате манги, то это будет работать в виде аниме.

Причем Дэвид хотел бы, что аниме по The Legend of Zelda было рассчитано на взрослую аудиторию.

Если бы я занимался аниме-адаптацией «Зельды», то она определенно была бы рассчитана на взрослую аудиторию. Но я бы не стал делать ее такой же жесткой, как «Кастлванию». Это бы оттолкнуло многих людей. Просто надо относиться к этому серьезно, а также оказывать героям и миру заслуженное уважение.