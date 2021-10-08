Аниме «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» стартует 13 ноября

Стриминг-сервис Crunchyroll и канал Adult Swim выпустили новый трейлер и новый постер грядущего аниме-сериала во вселенной «Бегущий по лезвию». И заодно наконец-то раскрыл точную дату выхода — 13 ноября. Выйдут сразу две серии.
Напомним, действие сериала развернётся в 2023 году. В центре внимания окажется девушка Элль, которая потеряла память. Бывший Бегущий по лезвию Мистер Джей помогает ей вспомнить прошлое. Ключ к разгадке тайны — заблокированное устройство с неизвестными данными.
Постер
Adult Swim будет показывать сериал с английским дубляжом, а на Crunchyroll он будет выходит на японском — с русскими субтитрами.
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Дебютный трейлер аниме-сериала «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос»
Аниме-сериал расскажет о тайно созданном репликанте с уникальными способностями по имени Элли, известной как Чёрный лотос. Премьера — осенью 2021 года.
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