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    Новости

    Аниме «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» стартует 13 ноября

    8 октября 2021
    08.10.2021
    526
    0 минут на чтение

    Стриминг-сервис Crunchyroll и канал Adult Swim выпустили новый трейлер и новый постер грядущего аниме-сериала во вселенной «Бегущий по лезвию». И заодно наконец-то раскрыл точную дату выхода — 13 ноября. Выйдут сразу две серии.

    Напомним, действие сериала развернётся в 2023 году. В центре внимания окажется девушка Элль, которая потеряла память. Бывший Бегущий по лезвию Мистер Джей помогает ей вспомнить прошлое. Ключ к разгадке тайны — заблокированное устройство с неизвестными данными.

    Постер

    Аниме «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» стартует 13 ноября

    Adult Swim будет показывать сериал с английским дубляжом, а на Crunchyroll он будет выходит на японском — с русскими субтитрами.

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    Аниме-сериал расскажет о тайно созданном репликанте с уникальными способностями по имени Элли, известной как Чёрный лотос. Премьера — осенью 2021 года.

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