Аниме «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» стартует 13 ноября

Стриминг-сервис Crunchyroll и канал Adult Swim выпустили новый трейлер и новый постер грядущего аниме-сериала во вселенной «Бегущий по лезвию». И заодно наконец-то раскрыл точную дату выхода — 13 ноября. Выйдут сразу две серии.

Напомним, действие сериала развернётся в 2023 году. В центре внимания окажется девушка Элль, которая потеряла память. Бывший Бегущий по лезвию Мистер Джей помогает ей вспомнить прошлое. Ключ к разгадке тайны — заблокированное устройство с неизвестными данными.

Постер

Adult Swim будет показывать сериал с английским дубляжом, а на Crunchyroll он будет выходит на японском — с русскими субтитрами.