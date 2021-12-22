Аниме «Пингвиний барабан» получит ремейк в виде двух полнометражек!

Студия Lapin Track внезапно анонсировала своего рода ремейк аниме «Пингвиний барабан» (Mawaru Penguindrum) в двух полнометражных фильмах под названием RE:cycle of the PENGUINDRUM.
Это будет пересказ оригинального сериала с совершенно новыми сценами, приуроченный к его 10-летию.
В центре сюжета смертельно больная школьница Химари Такакура и ее старшие братья Камба и Сёма. После смерти девушка неожиданно воскресает — в нее вселяется дух шляпы в форме пингвина. Но у всего есть цена, поэтому за продление жизни своей сестры братья вместе с тремя пингвинами должны найти некий пингвиний барабан.
А действие новых фильмов развернется спустя 10 лет, когда главные герои садятся в судьбоносный поезд, который, судя по всему, вернет их в прошлое.
Творческий состав будет прежний: за постановку вновь отвечает Кунихико Икухара («Нодамэ Кантабиле»), к дизайну персонажей вернулась Тэруми Ниси («Мастер муси»), а саундтрек напишет Юкари Хасимото («Торадора!»).
Первая часть выйдет 29 апреля 2022 года в японских кинотеатрах.
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