    3
    Новости

    Аниме-сериал по «Спирали» Дзюндзи Ито снова перенесли — теперь без определённой даты

    28 июня 2022
    28.06.2022
    123
    1 минута на чтение
    Аниме-сериал по «Спирали» Дзюндзи Ито снова перенесли — теперь без определённой даты

    Создатели аниме-сериала по «Спирали» Дзюдзи Ито снова перенесли дату премьеры — уже в третий раз. На этот раз команда во главе с режиссёром Хироси Нагахамой не даёт новую дату. Авторы говорят, что им требуется больше времени, чтобы адаптация получилась первоклассной и высококачественной. Они хотят сделать экранизацию максимально близкой к иллюстрациям Ито в манге.

    Команда отметила, что назовёт новую дату только после того, как будет в ней уверена. Создатели поблагодарили всех поклонников за терпение и поддержку

    Первоначально экранизацию анонсировали ещё в 2019-м, но сроки сдвигали из-за пандемии коронавируса. В сериале планировали четыре эпизода — и неизвестно, поменяются ли эти планы.

    «Спираль» — одно из самых известных произведений Ито. Манга выходила с 1998-го по 1999-й. Её действие разворачивается вокруг школьницы Кириэ и её парня Сюити, которые сбежали из городка Курозу. Его жители страдают от последствий страшного проклятья — их тела постепенно превращаются в спирали, как и вообще всё вокруг. Через несколько лет герои возвращаются к родителям и обнаруживают, что их родной дом изменился до неузнаваемости — всюду трупы жителей и жуткие спирали.

    Так выглядел трейлер:

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again
    0
    6246
    «Академия Амбрелла», 3 сезон: Ah shit, here we go again

    «Это. Было. Странно». Примерно с такими словами я уже в третий раз заканчиваю смотреть новый сезон «Академии Амбрелла» — и в третий раз я испытываю от увиденного крайне противоречивые чувства. […]

    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона 11
    0
    59422
    «Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона

    Как перестать беспокоиться и победить в себе Дарта Вейдера? Отвечает новый сериал по «Звёздным войнам»!

    Фантасты на полставки 10
    0
    109316
    Фантасты на полставки

    Авторы, которые прославились в других направлениях литературы прежде, чем попробовать себя в фантастике.

    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб» 
    0
    166049
    Марина и Сергей Дяченко «Масштаб». Нечто большее, чем просто фантастические детективы

    Последняя книга знаменитого дуэта.

    «Мир Юрского периода: Господство 3
    0
    216756
    «Мир Юрского периода: Господство»: да что вы, динозавров не видели?

    Фильм неплох сам по себе (даже вернули главных героев «Парка»!), но по сути добивает франшизу.

    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов
    0
    297092
    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов

    Про «Бэтмена» Бёртона, «Супермена» от него же и невезучего «Судью Дредда» с Карлом Урбаном. 

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 5
    0
    365405
    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder’s Revenge. Красиво, но скучно

    Кавабанга!

    Фэнтези о вековых конфликтах 6
    0
    401965
    Фэнтези о вековых конфликтах

    Циклы, в которых войны и политические баталии продолжаются на протяжении многих поколений.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить