Аниме-сериал по «Спирали» Дзюндзи Ито снова перенесли — теперь без определённой даты

Создатели аниме-сериала по «Спирали» Дзюдзи Ито снова перенесли дату премьеры — уже в третий раз. На этот раз команда во главе с режиссёром Хироси Нагахамой не даёт новую дату. Авторы говорят, что им требуется больше времени, чтобы адаптация получилась первоклассной и высококачественной. Они хотят сделать экранизацию максимально близкой к иллюстрациям Ито в манге.
Команда отметила, что назовёт новую дату только после того, как будет в ней уверена. Создатели поблагодарили всех поклонников за терпение и поддержку
Первоначально экранизацию анонсировали ещё в 2019-м, но сроки сдвигали из-за пандемии коронавируса. В сериале планировали четыре эпизода — и неизвестно, поменяются ли эти планы.
«Спираль» — одно из самых известных произведений Ито. Манга выходила с 1998-го по 1999-й. Её действие разворачивается вокруг школьницы Кириэ и её парня Сюити, которые сбежали из городка Курозу. Его жители страдают от последствий страшного проклятья — их тела постепенно превращаются в спирали, как и вообще всё вокруг. Через несколько лет герои возвращаются к родителям и обнаруживают, что их родной дом изменился до неузнаваемости — всюду трупы жителей и жуткие спирали.
Так выглядел трейлер:
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