Анонс стрима: 25 марта проведём онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио

Друзья, а у нас — новый гость на онлайн-интервью!

26 марта в 20:00 по московскому времени подключайтесь к стриму «ВКонтакте», где мы будем общаться с Кристофером Руоккио, автором эпического фантастического цикла «Пожиратель звёзд» (куда входят два вышедших на русском тома, «Империя тишины» и «Ревущая тьма»). Романы в жанре космооперы повествуют о сражении человечества с пришельцами-сьельсинами и проклятом герое этой войны – Адриане Марло, уничтожившем солнце и погубившем миллиарды.

Руоккио — помощник редактора в Baen Books и работал со многими известными авторами, в том числе с Лоис Макмастер Буджолд, кого считает одним из своих кумиров. Кристофер из Северной Каролины, и в Университете штата получил степень бакалавра по специальности английская классическая литература и стилистика. Помимо этого углубленно изучал историю, философию и мировые религии. Как писатель дебютировал в 22 года с романом «Империя тишины», первым в цикле «Пожиратель солнца».

Общаться с фантастом будет наш постоянный автор Дмитрий Злотницкий!

Пишите в комментариях свои вопросы, самые интересные мы зададим в прямом эфире. Автор лучшего получит обе книги автора от издательства!