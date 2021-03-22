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    Анонс стрима: 25 марта проведём онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио

    22 марта 2021
    Кот-император
    22.03.2021
    138
    1 минута на чтение

    Друзья, а у нас — новый гость на онлайн-интервью!

    26 марта в 20:00 по московскому времени подключайтесь к стриму «ВКонтакте», где мы будем общаться с Кристофером Руоккио, автором эпического фантастического цикла «Пожиратель звёзд» (куда входят два вышедших на русском тома, «Империя тишины» и «Ревущая тьма»). Романы в жанре космооперы повествуют о сражении человечества с пришельцами-сьельсинами и проклятом герое этой войны – Адриане Марло, уничтожившем солнце и погубившем миллиарды.

    Анонс стрима: 25 марта проведём онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио

    Руоккио — помощник редактора в Baen Books и работал со многими известными авторами, в том числе с Лоис Макмастер Буджолд, кого считает одним из своих кумиров. Кристофер из Северной Каролины, и в Университете штата получил степень бакалавра по специальности английская классическая литература и стилистика. Помимо этого углубленно изучал историю, философию и мировые религии. Как писатель дебютировал в 22 года с романом «Империя тишины», первым в цикле «Пожиратель солнца».

    Общаться с фантастом будет наш постоянный автор Дмитрий Злотницкий!

    Пишите в комментариях свои вопросы, самые интересные мы зададим в прямом эфире. Автор лучшего получит обе книги автора от издательства!

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    Кот-император
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