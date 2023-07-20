Анонсировали новое аниме Синъитиро Ватанабэ. Над ним работает режиссер «Джона Уика»

Adult Swim заказал для блока Toonami аниме-сериал под названием «Лазарь», производством которого занимается студия MAPPA.

За проект отвечает Синъитиро Ватанабэ, известный по «Ковбою Бибопу», «Самураю Чамплу» и «Кэрол и Тьюсдэй».

Более того, несколько эпизодов для сериал «снимет» режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски, который при работе над финалом «Джона Уика» как раз вдохновлялся сценой из «Ковбоя Бибопа».

Сюжет развернется в 2052 году, а в центре внимания будет лауреат Нобелевской премии, который создал лекарство от всех болезней, но с побочным эффектом — все пациенты умирают спустя три года.

У шоу пока нет даты выхода.