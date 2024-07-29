Анонсирована игра «Русы против ящеров 2» — в ней можно покататься на динозаврах и обнять березу

Команда the Bratans анонсировала продолжение юмористического слэшера «Русы против ящеров». По словам авторов, игроков ждет «революционная» глава в уже знакомой истории.
По сюжету, ящеры, подгоняемые своими тайными покровителями, получив новые технологии, вновь коварно напали на земли русов. Гиперборея в огне, а Байкал загрязняется заводами по производству ящерских машин. И только богатыри способны противостоять зеленокожим.
В сиквеле будет возможность покататься на динозаврах и обнять березку, масштабные сражения и улучшенные ИИ противников.
У «Русов против ящеров 2» уже есть страница в Steam. Релиз запланирован на первый квартал 2025 года.
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