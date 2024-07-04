Антология «Что, если...?» закончится на третьем сезоне

Продюсер ТВ-направления Marvel Брэд Виндербаум объявил, что третий сезон «Что, если…?» станет последним для анимационной антологии.

Финальный сезон завершит историю Наблюдателя Уату, голос которому подарил Джеффри Райт.

Третий сезон перенесет нас в неожиданные места. Он выходит за рамки первых двух сезонов в плане исследования мультивселенной. В нем будут очень неожиданные персонажи и, как мне кажется, чрезвычайно трогательная и насыщенная кульминация.

Второй сезон вышел в конце 2023 года, у третьего же пока нет даты премьеры.