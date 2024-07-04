    Новости

    Антология «Что, если…?» закончится на третьем сезоне

    4 июля 2024
    Фото аватара
    04.07.2024
    445
    0 минут на чтение
    Антология «Что, если...?» закончится на третьем сезоне

    Продюсер ТВ-направления Marvel Брэд Виндербаум объявил, что третий сезон «Что, если…?» станет последним для анимационной антологии.

    Финальный сезон завершит историю Наблюдателя Уату, голос которому подарил Джеффри Райт.

    Третий сезон перенесет нас в неожиданные места. Он выходит за рамки первых двух сезонов в плане исследования мультивселенной. В нем будут очень неожиданные персонажи и, как мне кажется, чрезвычайно трогательная и насыщенная кульминация.

    Второй сезон вышел в конце 2023 года, у третьего же пока нет даты премьеры.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2024-го 10
    0
    17093
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2024-го

    Фантастические книги июля: от технофэнтези Брендона Сандерсона до кибертриллера Шамиля Идиатуллина

    Готовимся к инопланетному вторжению в 133 выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    37891
    Готовимся к инопланетному вторжению в 133 выпуске «Фантастического подкаста»

    Внимайте и трепещите — они пришли с миром!

    Фильм «Контакты»: наследник «Сталкера», не стесняющийся быть фантастикой 11
    0
    22518
    «Контакты»: русский авторский фильм, не стесняющийся быть фантастикой

    Фильм, который называют русским «Районом №9» чаще, чем стоило бы

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити 6
    0
    68878
    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити

    А ещё — возвращение ретросериала про боевые искусства, сериал про гладиаторов и завершение самой снежной антиутопии.

    Тихое место: День первый обзор 8
    0
    76204
    «Тихое место: День первый» — это «Титаник» с монстрами на руинах Америки

    Фильм никак не объясняет свою вселенную — зато это трогательная история любви на фоне апокалипсиса.

    Доктор Кто, 14-й сезон: эксперименты в пространстве-времени 8
    0
    122595
    Доктор Кто, 14-й сезон: эксперименты в пространстве-времени

    Смог ли опытный шоураннер и обаятельный Доктор вернуть к жизни выдыхающийся сериал

    «Сирокко из страны ветров» и другая полнометражная анимация 2024-го, которую вы могли пропустить 8
    0
    132951
    Удивительные мультфильмы 2024 года, которые вы пропустили: «Сирокко», «Душа койота» и не только

    Вход только для ценителей полного метра!

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер 1
    0
    184185
    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер

    А ещё — чёрная комедия про робота-помощника, фантастическая драма про мальчика, который способен принимать облик других людей, возвращение мультсериала по «Звёздному пути» и экранизация жуткой манги!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить