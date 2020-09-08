Apple показала тизер Wolfwalkers — нового мультфильма Томма Мура

Apple показала новый тизер грядущего мультфильма Томма Мура, Росса Стюарта и студии Cartoon Saloon Wolfwalkers.

Заодно у мультфильма появилась локализованная страничка на сервисе, где представлены синопсис и обновлённое название. Ранее его переводили как «Волки-перевёртыши», а теперь — «Воспитанные волками» «Легенда о волках».

Юная охотница и её отец отправляются в Ирландию, чтобы истребить последнюю стаю волков. Но всё меняется после встречи с девушкой из загадочного племени, которое, по слухам, ночью превращается в волков.

Точной даты выхода пока нет, но мультфильм ранее планировали выпустить до конца года. «Легенда о волках» завершит условную «кельтскую трилогию», куда входят «Тайна Келлс» и «Песнь моря».