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    Новости

    Apple показала тизер Wolfwalkers — нового мультфильма Томма Мура

    8 сентября 2020
    Кот-император
    08.09.2020
    1087
    0 минут на чтение
    Apple показал тизер Wolfwalkers — нового мультфильма Томма Мура

    Apple показала новый тизер грядущего мультфильма Томма Мура, Росса Стюарта и студии Cartoon Saloon Wolfwalkers.

    Заодно у мультфильма появилась локализованная страничка на сервисе, где представлены синопсис и обновлённое название. Ранее его переводили как «Волки-перевёртыши», а теперь — «Воспитанные волками» «Легенда о волках».

    Юная охотница и её отец отправляются в Ирландию, чтобы истребить последнюю стаю волков. Но всё меняется после встречи с девушкой из загадочного племени, которое, по слухам, ночью превращается в волков.

    Точной даты выхода пока нет, но мультфильм ранее планировали выпустить до конца года. «Легенда о волках» завершит условную «кельтскую трилогию», куда входят «Тайна Келлс» и «Песнь моря».

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    Кот-император
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