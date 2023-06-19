Apple TV+ отменила сериальную адаптацию «Метрополиса» от автора «Мистера Робота»

Apple TV+ отменила сериальную адаптацию классического научно-фантастического фильма Фрица Ланга «Метрополис». Новой версией занимался шоураннер Сэм Эсмейл («Мистер Робот»).

Компания пошла на такое решение из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Перед началом забастовки сериал находился на стадии препродакшена, а на главные роли были приглашены Бриана Миддлтон («Нежный бар») и Линди Бут («Библиотекари»). Съёмки планировать начать этим летом.

Запустить адаптацию хотели несколько лет, и весной 2022 года проект подхватила Apple TV+, которая пригласила Эсмейла. Какая у сериала будет дальнейшая судьба, неизвестно. Возможно, им займётся другой онлайн-кинотеатр или проект окончательно ляжет на полку.

«Метрополис» — немой фильм о городе будущего — можно считать одним из родоначальников фантастического кино. Его считают завершением и высшей точкой немецкого киноэкспрессионизма.