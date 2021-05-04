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    Новости

    Apple выпустит постапокалиптическую картину с Томом Хэнксом

    4 мая 2021
    Кот-император
    04.05.2021
    1481
    0 минут на чтение
    Apple выпустит постапокалиптическую картину с Томом Хэнксом 1

    Apple продолжает наращивать библиотеку фильмов. После успеха драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом (фильм стал самым просматриваемым тайтлом на площадке и завоевал номинацию на «Оскар»), которую компания приобрела для своего сервиса, руководство присмотрелось к ещё одному фильму с актёром.

    Deadline сообщает, что Apple приобрела фантастическую картину Finch (ранее называлась Bios) у Universal. За фильм боролись несколько площадок, но в итоге лучшую цену предложила Apple.

    «Финч» поставил Мигель Сапочник, режиссёр, известный по самым батальным сценам «Игры престолов» («Битва бастардов», «Долгая ночь»). Сценаристами выступили Крейг Люк и Ивор Паэулл. В числе исполнительных продюсеров числится Роберт Земекис.

    Фильм рассказывает о последствиях постапокалипсиса. Главный герой инженер Финч (его играет Хэнкс) во время конца света спрятался в бункере, где провёл десять лет вместе с псом по кличке Гудйер (Goodyear). Финч ощущает старость, и потому создал робота, который будет присматривать за псом, когда Финча не станет. Троица открывает двери бункера и отправляется в последнее путешествие по американскому Западу, чтобы робот смог понять, в чём заключается ценность жизни.

    Universal собиралась выпустить «Финча» в августе. Новой даты Apple пока не назвала.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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