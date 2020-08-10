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    Новости

    Арт-директор «Дюны» сравнил фильм с «Властелином колец»

    10 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    10.08.2020
    4145
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    Арт-директор «Дюны» сравнил фильм с «Властелином колец»

    Арт-директор «Дюны» Том Браун в одном из интервью сравнил картину Дени Вильнева с «Властелином колец».

    Мне кажется, фильм Вильнева станет знаковой экранизацией романа. Если честно, я не думаю, что кто-то сможет его превзойти. Масштабы фильма — взрыв мозга. Я где-то читал, что «Дюна» — новый «Властелин колец». И я верю, что это действительно так.

    По его словам, авторы фильма пытались добиться максимальной реалистичности, особенно это касается дизайна космических кораблей.

    «Дюна» все еще должна выйти 17 декабря 2020 года.

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    Фильм откладывать пока не планируют.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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