Арт-директор Santa Monica Раф Грассетти покинул студию после почти 10 лет работы

Арт-директор студии Santa Monica Раф Грассетти сообщил в соцсетях о том, что покидает свой пост после 10 лет работы в компании.

Художник поблагодарил коллег и студию за многие годы сотрудничества:

Сегодня мой последний день в Sony после более чем десятилетия участия в этом невероятном путешествии. Это горько, но, прежде всего, я переполнен благодарностью за бесчисленные возможности, которые мне посчастливилось иметь. Sony стала моим вторым домом, и я безмерно благодарен за то, что так тесно связан с God of War.

Грассетти начал работать в Santa Monica Studio ещё в 2013 году. За практически 10 лет работы он трудился над God of War как художник, а в God of War Ragnarök уже был арт-директором проекта. В ноябре 2022 года он получил должность арт-директора всей студии Santa Monica.

Он пообещал рассказать о своих дальнейших планах чуть позже, в конце мая.

Галерея работ Грассетти: