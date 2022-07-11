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    Новости

    Арт: художник Евгений Зубков представил созданные нейросетью работы

    11 июля 2022
    11.07.2022
    3
    0 минут на чтение

    Художник, иллюстратор и графический дизайнер Евгений Зубков, известный по работам в жанре российского киберпанка и «Северного паука», представил подборку картин, созданных при помощи нейросетей.

    Художник рассказал, что и раньше использовал в своей работе нейросети (например, генерировал лица или апскейлил изобажение). Но представленные концепты практически полностью созданы «искусственным интеллектом» на основе команд Зубкова. На финальной стадии дизайнер лишь подправил некоторые детали в фотошопе, не добавляя ничего нового.

    Не буду сеять панику и предсказывать скорое вымирание иллюстраторов, работающих по тз, но ясно одно — на наших глазах формируется новая эпоха, хотим мы того или нет. Да, технология еще сырая, и чтобы добиться чего-то более менее вменяемого, нужно прогонять множество итераций, обучая алгоритм и пытаясь уловить принцип его работы. Но уже сейчас AI превращается в мощный инструмент, открывающий художнику новые возможности, переворачивая весь привычный творческий процесс.

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