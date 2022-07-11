Арт: художник Евгений Зубков представил созданные нейросетью работы

Художник, иллюстратор и графический дизайнер Евгений Зубков, известный по работам в жанре российского киберпанка и «Северного паука», представил подборку картин, созданных при помощи нейросетей.

Художник рассказал, что и раньше использовал в своей работе нейросети (например, генерировал лица или апскейлил изобажение). Но представленные концепты практически полностью созданы «искусственным интеллектом» на основе команд Зубкова. На финальной стадии дизайнер лишь подправил некоторые детали в фотошопе, не добавляя ничего нового.