Артбук игры Hogwarts Legacy слили в сеть практически полностью

В сети оказался артбук Hogwarts Legacy — один из пользователей Reddit опубликовал на сайте ссылку на архив с фотографиями 138 страниц книги. Судя по всему, это был один из немногих покупателей, которые получили альбом раньше указанного срока. Фанат заявил, что сфотографировал все страницы из книги.

На слитых страницах артбука изображены иллюстрации и концепт-арты разработчиков из студии Avalanche Software, в том числе важная для игры информация с картами, квестами и артефактами, продолжительностью прохождения и использованием заклинаний.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PS5, Xbox Series и ПК, 4 апреля на PS4 и Xbox, и 25 июля на Switch.

Карта Хогвартса