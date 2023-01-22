    Арт | Новости

    Артбук игры Hogwarts Legacy слили в сеть практически полностью

    22 января 2023
    Avatar photo
    22.01.2023
    1951
    0 минут на чтение
    Артбук Hogwarts Legacy почти полностью оказался в сети

    В сети оказался артбук Hogwarts Legacy — один из пользователей Reddit опубликовал на сайте ссылку на архив с фотографиями 138 страниц книги. Судя по всему, это был один из немногих покупателей, которые получили альбом раньше указанного срока. Фанат заявил, что сфотографировал все страницы из книги.

    На слитых страницах артбука изображены иллюстрации и концепт-арты разработчиков из студии Avalanche Software, в том числе важная для игры информация с картами, квестами и артефактами, продолжительностью прохождения и использованием заклинаний.

    Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PS5, Xbox Series и ПК, 4 апреля на PS4 и Xbox, и 25 июля на Switch.

    Карта Хогвартса

    Артбук игры Hogwarts Legacy слили в сеть практически полностью

    Страницы из артбука

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Финальная сверхцель взята: литературному спецвыпуску быть!
    0
    21022
    Финальная сверхцель взята: литературному спецвыпуску быть!

    Его получат все подписчики ежемесячных выпусков.

    Читаем фантастический рассказ «На грани» Сергея Жигарева о трагедии на Марсе
    0
    26834
    Читаем фантастический рассказ «На грани» Сергея Жигарева о трагедии на Марсе

    Рассказ вошёл в сборник «Новое будущее» составителя Сергея Шикарева.

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей 10
    0
    72006
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей

    Как насчёт немного Макдональда, Сандерсона, Эриксона и Чакраборти?

    Лучшие аниме-сериалы 2022: фантастика, фэнтези и просто безумие 10
    0
    133769
    Лучшие аниме-сериалы 2022: фантастика, фэнтези и просто безумие

    Угарный анти-исекай, битва умов, средневековый продюсер, возвращение «Блича», финал «Моб Психо» и самое семейное аниме про Холодную войну.

    Мир фантастики №230 (январь 2023) 2
    0
    191354
    Мир фантастики №230 (январь 2023)

    Разнообразие во всех проявлениях.

    Добавили новые книги с автографами в крауд-кампанию «Мира фантастики»
    0
    244163
    Добавили новые книги с автографами в крауд-кампанию «Мира фантастики»

    Финальная сверхцель почти разблокирована!

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика — 10 самых ожидаемых переводов
    0
    234402
    Какие книги выйдут в 2023 году? Фэнтези и фантастика — 10 самых ожидаемых переводов

    Мы начинаем серию публикаций о книгах фантастики и фэнтези, которые должны выйти в новом году.

    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 3
    0
    302819
    Сериал «Одни из нас»: первые впечатления от экранизации The Last of Us

    Похоже, сериал растопит сердечки всем фанатам оригинальной игры (таких, как наш автор!), но вот к визуальной стороне есть вопросы.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить