Аукционный дом Christie’s выставит на торги личные вещи Стивена Хокинга, пишет Associated Press. Все вырученные средства направят в благотворительный фонд Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Список из вещей, которые попадут на аукцион, достаточно внушительный. Всего в нём 22 предмета: