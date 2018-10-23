Аукционный дом Christie’s выставит на торги личные вещи Стивена Хокинга, пишет Associated Press. Все вырученные средства направят в благотворительный фонд Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.
Список из вещей, которые попадут на аукцион, достаточно внушительный. Всего в нём 22 предмета:
- Экземпляр написанной в 1965 году докторской диссертации «Свойства расширяющихся Вселенных», подписанная Хокингом. Будущему владельцу она обойдётся в 130-195 тысяч долларов.
- Экземпляр книги «Краткая история времени» с отпечатком пальца Хокинга.
- Сценарий одного из эпизодов мультипликационного сериала «Симпсоны», в котором появился учёный.
- Куртка Хокинга, в которой физик снялся в документальном фильме.
- Одно из инвалидных кресел учёного стоимостью 13-19,5 тысяч долларов и многое другое.
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