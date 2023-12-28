«Аватар 2» и «Джон Уик 4» попали в топ самых кассовых фильмов российского проката

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» поделился списком самых прибыльных фильмов в российском прокате в 2023 году.
На первом месте ожидаемо «Чебурашка», собравший 6,8 миллиарда рублей. Следом за ним идет «По щучьему велению» с 2,4 миллиарда рублей, а замыкает тройку лидеров «Вызов» с 2,1 миллиарда рублей.
Также в топ попали даже иностранные фильмы вроде «Аватара 2», который показывали в рамках предсеансного обслуживания.
Весь список выглядит так:
- «Чебурашка» — 6,8 миллиарда рублей;
- «По щучьему велению» — 2,4 миллиарда;
- «Вызов» — 2,1 миллиарда;
- «Аватар: Путь воды» — 1,1 миллиарда;
- «Джон Уик 4» — 874 миллиона;
- «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — 827 миллионов;
- «Операция “Фортуна”» — 684 миллиона;
- «Праведник» — 638 миллионов.
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