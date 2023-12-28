«Аватар 2» и «Джон Уик 4» попали в топ самых кассовых фильмов российского проката

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» поделился списком самых прибыльных фильмов в российском прокате в 2023 году.

На первом месте ожидаемо «Чебурашка», собравший 6,8 миллиарда рублей. Следом за ним идет «По щучьему велению» с 2,4 миллиарда рублей, а замыкает тройку лидеров «Вызов» с 2,1 миллиарда рублей.

Также в топ попали даже иностранные фильмы вроде «Аватара 2», который показывали в рамках предсеансного обслуживания.

Весь список выглядит так: