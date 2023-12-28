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    «Аватар 2» и «Джон Уик 4» попали в топ самых кассовых фильмов российского проката

    28 декабря 2023
    Фото аватара
    28.12.2023
    400
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    «Аватар 2» и «Джон Уик 4» попали в топ самых кассовых фильмов российского проката

    Портал «Бюллетень кинопрокатчика» поделился списком самых прибыльных фильмов в российском прокате в 2023 году.

    На первом месте ожидаемо «Чебурашка», собравший 6,8 миллиарда рублей. Следом за ним идет «По щучьему велению» с 2,4 миллиарда рублей, а замыкает тройку лидеров «Вызов» с 2,1 миллиарда рублей.

    Также в топ попали даже иностранные фильмы вроде «Аватара 2», который показывали в рамках предсеансного обслуживания.

    Весь список выглядит так:

    1. «Чебурашка» — 6,8 миллиарда рублей;
    2. «По щучьему велению» — 2,4 миллиарда;
    3. «Вызов» — 2,1 миллиарда;
    4. «Аватар: Путь воды» — 1,1 миллиарда;
    5. «Джон Уик 4» — 874 миллиона;
    6. «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — 827 миллионов;
    7. «Операция “Фортуна”» — 684 миллиона;
    8. «Праведник» — 638 миллионов.
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    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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