    3
    Новости

    «Аватар» может закончиться на третьем фильме, если «Путь воды» провалится в прокате

    8 ноября 2022
    Avatar photo
    08.11.2022
    622
    0 минут на чтение
    «Аватар» может закончиться на третьем фильме, если «Путь воды» провалится в прокате 1

    Джеймс Кэмерон в интервью Total Film рассказал, что готов отказаться от съемок четвертой и пятой частей «Аватара», если вторая и третья провалятся в прокате.

    Рынок может сказать нам, чтобы мы закончили через три месяца. Мы можем решить: «Ладно, давайте завершим историю в третьем фильме и не будем продолжать бесконечно».

    По его словам, мы сейчас буквально живем в другом мире — даже по сравнению с временами, когда он только писал сценарии для новых фильмов.

    Произошел двойной удар: пандемия и стриминг.

    Хотя он не исключает, что «Аватар: Путь воды» напомнит зрителям, какие эмоции можно испытать только в кинотеатре.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    С чего начать читать комиксы Bubble? 2
    0
    50423
    Беседуем с Артёмом Габреляновым из Bubble в 58-м выпуске Фантастического подкаста

    Продолжаем отмечать десятилетие издательства Bubble!

    Какие фильмы посмотреть онлайн в ноябре 2022? 1
    0
    29548
    Какие фильмы посмотреть онлайн в ноябре 2022?

    Новая сказка Cartoon Saloon, возвращение любимой принцессы и рождество заранее.

    Быть человеком: философскую фантастику Роберта Чарльза Уилсона
    0
    80456
    Быть человеком: философская фантастика Роберта Чарльза Уилсона

    «Азбука» рассказывает об основных особенностях творчества фантаста.

    Видео: обзор настольного симулятора финансового пузыря «Тюльпаномания»
    0
    149409
    Видео: обзор настольного финансового пузыря «Тюльпаномания»

    Новый ролик от Hobby World.

    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  4
    0
    91984
    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало? 

    Это откровенный шаг назад для всего мультсериала: персонажи стали глупее, а сюжет — необязательным.

    «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: оцениваем брутальность и дельторность 2
    0
    149661
    «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: лучшие серии. Оцениваем брутальность и ДельТорность

    Восемь режиссёров — восемь страшных историй, каждая в своём стиле и со своей моралью. 

    Обзор Gotham Knights. Лучше, чем вы думаете. Хуже, чем могло бы быть 10
    0
    147562
    Обзор Gotham Knights. Лучше, чем вы думаете. Хуже, чем могло бы быть

    Готэм всё ещё ждёт своих героев!

    «Проповедник»: самый «тёмный» комикс Vertigo и его экранизация 9
    0
    203996
    «Проповедник»: самый «тёмный» комикс Vertigo и его экранизация

    Священник, потерявший веру, наёмная убийца и столетний вампир отправляются в путешествие по Штатам, чтобы найти Бога.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить