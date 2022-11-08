«Аватар» может закончиться на третьем фильме, если «Путь воды» провалится в прокате

Джеймс Кэмерон в интервью Total Film рассказал, что готов отказаться от съемок четвертой и пятой частей «Аватара», если вторая и третья провалятся в прокате.

Рынок может сказать нам, чтобы мы закончили через три месяца. Мы можем решить: «Ладно, давайте завершим историю в третьем фильме и не будем продолжать бесконечно».

По его словам, мы сейчас буквально живем в другом мире — даже по сравнению с временами, когда он только писал сценарии для новых фильмов.

Произошел двойной удар: пандемия и стриминг.

Хотя он не исключает, что «Аватар: Путь воды» напомнит зрителям, какие эмоции можно испытать только в кинотеатре.