Автор «Американского психопата» снимет свой первый хоррор

Автор «Американского психопата» Брет Истон Эллис дебютирует в качестве режиссера хоррора «Рецидив» (или Relapse в оригинале).

Сценаристом выступает тоже Эллис. А главную роль в картине исполнит звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн.

В центре сюжета будет парень по имени Мэтт, который срывается и вновь начинает употреблять наркотики. Вместе с этим появляется монстр, который преследовал его, когда он еще был подростком. Главному герою пытается помочь терапевт, убежденный, что это чудовище находится в голове Мэтта.

Многие романы Брета уже экранизировали. В том числе «Меньше, чем ноль», «Американского психопата», «Правила секса» и не только.

У фильма пока нет даты выхода.