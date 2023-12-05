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    Автор «Карателя» от Netflix стал шоураннером сериала про нуарного Человека-паука

    5 декабря 2023
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    05.12.2023
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    Автор «Карателя» от Netflix стал шоураннером сериала про нуарного

    Стив Лайтфут, известный по «Карателю» от Netflix, выступит шоураннером сериала про нуарного Человека-паука от Amazon.

    Он вместе с Ореном Узилом («Мортал Комбат» и «Парадокс Кловерфилда») напишет сценарий для грядущего шоу.

    Напомним, в центре сюжета будет не Питер Паркер, а другой персонаж в престарелом возрасте, который живет в Нью-Йорке 1930-х.

    Других подробностей о проекте пока нет.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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