Автор «Карателя» от Netflix стал шоураннером сериала про нуарного Человека-паука

Стив Лайтфут, известный по «Карателю» от Netflix, выступит шоураннером сериала про нуарного Человека-паука от Amazon.
Он вместе с Ореном Узилом («Мортал Комбат» и «Парадокс Кловерфилда») напишет сценарий для грядущего шоу.
Напомним, в центре сюжета будет не Питер Паркер, а другой персонаж в престарелом возрасте, который живет в Нью-Йорке 1930-х.
Других подробностей о проекте пока нет.
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