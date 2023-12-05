Автор «Карателя» от Netflix стал шоураннером сериала про нуарного Человека-паука

Стив Лайтфут, известный по «Карателю» от Netflix, выступит шоураннером сериала про нуарного Человека-паука от Amazon.

Он вместе с Ореном Узилом («Мортал Комбат» и «Парадокс Кловерфилда») напишет сценарий для грядущего шоу.

Напомним, в центре сюжета будет не Питер Паркер, а другой персонаж в престарелом возрасте, который живет в Нью-Йорке 1930-х.

Других подробностей о проекте пока нет.