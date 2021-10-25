Автор «Полуночной мессы» хотел бы снять хоррор по «Звездным войнам»

Создатель «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы» Майк Флэнеган рассказал в твиттере, что хотел бы снять хоррор во вселенной «Звездных войн».

Только автор не стал вдаваться в подробности своей задумки.

Проснулся сегодня утром от землетрясения. Посидел несколько минут. И подумал, что очень хотел снять фильм ужасов по «Звездным войнам».

Пользователям сети идея хоррора в далекой-далекой галактике понравилась. Многие из них даже стали размышлять, как бы выглядел такой фильм.