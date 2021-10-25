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    Новости

    Автор «Полуночной мессы» хотел бы снять хоррор по «Звездным войнам»

    25 октября 2021
    25.10.2021
    382
    0 минут на чтение
    Автор «Полуночной мессы» хотел бы снять хоррор по «Звездным войнам»

    Создатель «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы» Майк Флэнеган рассказал в твиттере, что хотел бы снять хоррор во вселенной «Звездных войн».

    Только автор не стал вдаваться в подробности своей задумки.

    Проснулся сегодня утром от землетрясения. Посидел несколько минут. И подумал, что очень хотел снять фильм ужасов по «Звездным войнам».

    Пользователям сети идея хоррора в далекой-далекой галактике понравилась. Многие из них даже стали размышлять, как бы выглядел такой фильм.

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