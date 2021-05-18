Автор «Рика и Морти» работает над мультсериалом про древнегреческих людей, богов и монстров

Один из авторов «Рика и Морти» Дэн Хармон работает над анимационным комедийным сериалом под названием «Крапополис» (в оригинале — Krapopolis).

Его действие развернется в Древней Греции, а в центре сюжета будет несовершенная семья людей, богов и монстров, которая пытается управлять одним из первых городов мира, не перебив друг друга.

Продюсеры описывают «Крапополис» как «удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре».

Отмечается, что проект будет первым мультсериалом, полностью созданным на блокчейне, — что бы это ни значило.

Fox запустит специальную торговую площадку, на которой будет продавать цифровые товары: от NFT с уникальными персонажами, фоновыми изображениями и «гифками» до токенов, обеспечивающих эксклюзивный социальный опыт.