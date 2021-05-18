Автор «Рика и Морти» работает над мультсериалом про древнегреческих людей, богов и монстров

Один из авторов «Рика и Морти» Дэн Хармон работает над анимационным комедийным сериалом под названием «Крапополис» (в оригинале — Krapopolis).
Его действие развернется в Древней Греции, а в центре сюжета будет несовершенная семья людей, богов и монстров, которая пытается управлять одним из первых городов мира, не перебив друг друга.
Продюсеры описывают «Крапополис» как «удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре».
Отмечается, что проект будет первым мультсериалом, полностью созданным на блокчейне, — что бы это ни значило.
Fox запустит специальную торговую площадку, на которой будет продавать цифровые товары: от NFT с уникальными персонажами, фоновыми изображениями и «гифками» до токенов, обеспечивающих эксклюзивный социальный опыт.
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