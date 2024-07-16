Авторы «Аркейна» хотели бы экранизировать мангу «Бродяга»

Паскаль Чарру, сооснователь Fortiche Studio, ответственной за «Аркейн», рассказал о манге, которую он хотел бы экранизировать.

Речь идет о «Бродяге» за авторством Такэхико Иноуэ — про великого мечника Миямото Мусаса.

Это шедевр невероятной глубины и потрясающее произведение искусства. Было бы интересно экранизировать эту мангу.

По словам Паскаля, для адаптации важно выбирать первоисточники, которые выиграют от анимации.