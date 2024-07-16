Авторы «Аркейна» хотели бы экранизировать мангу «Бродяга»

Паскаль Чарру, сооснователь Fortiche Studio, ответственной за «Аркейн», рассказал о манге, которую он хотел бы экранизировать.
Речь идет о «Бродяге» за авторством Такэхико Иноуэ — про великого мечника Миямото Мусаса.
Это шедевр невероятной глубины и потрясающее произведение искусства. Было бы интересно экранизировать эту мангу.
По словам Паскаля, для адаптации важно выбирать первоисточники, которые выиграют от анимации.
Меня часто расстраивают адаптации из-за того, что темп манги не всегда подходит для анимации.
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