Авторы «Аватара: Легенды об Аанге» от Netflix решили сделать Сокку не таким сексистом

Актеры Киавентио и Иэн Аусли рассказали, что в «Аватаре: Легенда об Аанге» от Netflix будет меньше сексизма со стороны Сокки по сравнению с мультсериалом.

По их словам, в оригинальном шоу было много моментов, которые в этом плане казались им сомнительными.

Но пользователи сети раскритиковали это решение, потому что по ходу мультсериала зрителям показывали, как персонаж пересматривает свои упрощенные взгляды.

Фанаты отметили, что с самого начала шоу авторы делали акцент на том, что сексизм Сокки — глупость.