Авторы «Аватара: Легенды об Аанге» от Netflix решили сделать Сокку не таким сексистом

Актеры Киавентио и Иэн Аусли рассказали, что в «Аватаре: Легенда об Аанге» от Netflix будет меньше сексизма со стороны Сокки по сравнению с мультсериалом.
По их словам, в оригинальном шоу было много моментов, которые в этом плане казались им сомнительными.
Но пользователи сети раскритиковали это решение, потому что по ходу мультсериала зрителям показывали, как персонаж пересматривает свои упрощенные взгляды.
Фанаты отметили, что с самого начала шоу авторы делали акцент на том, что сексизм Сокки — глупость.
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Редактор
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